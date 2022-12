Marido de Lívia Andrade choca com aparência diferente: ''Rejuvenesceu''

Apresentadora Lívia Andrade compartilhou fotos de viagem com o marido e aparência jovem do empresário chamou a atenção

A apresentadora Lívia Andrade (39) está curtindo os últimos dias do ano na praia com o marido, o empresário Marcos Araújo. Em sua rede social, ela compartilhou registros de um passeio de barco que fizeram nesta sexta-feira, 30, e chamou a atenção com o amado.

Nos cliques, além da beleza da loira, que apareceu usando um look deslumbrante de praia, a aparência do parceiro da famosa foi destaque. Isso porque, ele apareceu mais magro e diferente de suas primeiras aparições na mídia. A mudança logo foi notada pelos seguidores.

"Ele parece que rejuvenesceu", escreveram alguns internautas. Em resposta, Lívia Andrade revelou se ele fez algum procedimento. "Eu acredito muito em energia", opinou a artista.

Na legenda da publicação, a apresentadora escreveu sobre o clima em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. "A chuva deu até uma trégua pra gente curtir os últimos dias de 2022, tudo azul, porque a gente merece...", falou.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade revela acidente que sofreu no 'Domingão'

A apresentadora Lívia Andrade revelou que sofreu um acidente durante a gravação do Domingão há alguns meses. Em seus stories no Instagram, a loira fez alguns vídeos contando o que aconteceu e que estava a caminho para resolver o estrago ocasionado.

Após viajar com o namorado, o empresário Marcos Araújo, a apresentadora foi ao dentista arrumar o buraco feito em seu dente durante a gravação do programa de Luciano Huck (51).

"Tem que contar um negócio que aconteceu pra vocês, porque isso a Globo não mostra, naquele balcãozinho ali assistindo Lipsync, comendo a pipoquinha do padre, comendo umas balinhas da Dona Deia, a gente um zoando o outro, falando de quebrar que a bala quebra os dentes, que aconteceu? Quem quebrou os dentes? Eu", contou a famosa.