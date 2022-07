Marido de Kourtney Kardashian se pronuncia após internação às pressas: ''Risco de vida''

Travis Barker, marido de Kourtney Kardashian, atualizou os seus seguidores sobre o seu estado de saúde

CARAS Digital Publicado em 03/07/2022, às 10h32

Travis Barker (46) usou as suas redes sociais para se pronunciar após ser internado às pressas na última terça-feira, 28.

O baterista foi levado de ambulância ao lado da esposa Kourtney Kardashian (43) devido a uma pancreatite aguda após uma colonoscopia, que foi confirmada por ele.

Através dos Stories, o músico deu mais detalhes do ocorrido. "Fui fazer uma endoscopia na segunda-feira, me sentindo ótimo, mas depois de jantar, comecei a sentir uma dor agoniante e fiquei hospitalizado desde então. Durante a endoscopia, removeram um pólipo bem pequeno de uma área bem sensível, normalmente manipulada por especialistas, o que, infelizmente, danificou um canal essencial para a drenagem pancreática", explicou. "Isso gerou uma pancreatite séria, com risco de vida. Estou muito grato que, com o tratamento intensivo que estou recebendo, já estou muito melhor", disse a nota.

A socialite também apareceu nas redes sociais para contar como foram esses dias de incertezas.

"Oh, que semana assustadora e emocional tem sido. Nossa saúde é tudo e às vezes não damos valor à rapidez com que ela pode mudar. Travis e eu fizemos uma endoscopia de rotina juntos e ele acabou com pancreatite grave e com risco de vida. Sou muito grata a Deus por curar meu marido, por todas as suas orações por ele e por nós, pela imensa demonstração de amor e apoio. Estou tão emocionada e agradecida. Sou muito grata aos nossos especialistas, médicos e enfermeiros do Cedars Sinai por cuidarem tão bem do meu marido e de mim durante a nossa estadia. Palavras não poderiam expressar", declarou ela.

CONFIRA AS NOTAS PUBLICADAS PELO CASAL