Marido de Kourtney Kardashian foi hospitalizado com pancreatite após colonoscopia, diz site

Travis Barker, marido de Kourtney Kardashian, deu entrada no hospital às pressas na última terça-feira, 28

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 15h50

Travis Barker (46) está internado no Hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles, por conta da pancreatite, que é uma inflamação no pâncreas.

Segundo o site TMZ, o marido de Kourtney Kardashian (43) os médicos que o estão tratando acreditam que o problema foi desencadeado devido a uma colonoscopia que ele fez recentemente.

Fontes do veículo contaram que o baterista do Blink-182 estava com muita dor quando foi levado pela ao hospital West Hills, perto de sua casa. Em seguida, ele foi transferido de ambulância para o atual hospital.

Os sintomas de pancreatite incluem náusea, dor de estômago intensa e vômitos.

Em meio ao ocorrido, Travis publicou um tweet enigmático neste mesmo dia 28 em que escreveu: “Deus me salve”. E a filha do baterista, Alabama Barker (16) deixou os fãs mais preocupados quando publicou em seu Instagram: “Por favor mandem suas preces”.