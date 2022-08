Mariano e Jakelyne Oliveira posam imitando estátua: ''Na fonte do amor''

Cantor Mariano e a namorada, Jakelyne Oliveira, surgem em pose divertida imitando estátua e arrancam risadas dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 11h04

O cantor Mariano (35) arrancou risadas dos seguidores nas redes sociais ao publicar um registro engraçado ao lado da namorada, Jakelyne Oliveira (29)!

Mostrando que os dois têm a mesma vibe, o artista surgiu ao lado da modelo fazendo pose divertida ao imitar uma estátua. Na imagem, publicada pela dupla de Munhoz em seu perfil no Instagram, o casal aparece coladinho usando looks confortáveis, com os olhos fechados.

"Carambis, na fonte do amor imitandiiis a estátua!!", escreveu Mariano ao legendar o post, em referência à linguagem usada pelo ex-trapalhão Mussum (1941 - 1994).

Os seguidores, rapidamente, elogiaram o casal. "Hahahha bom demais casal", "Perfeições de Deus", "Que casal lindo e divertido! Amo a vibe de vocês", "Vocês dividem os mesmo neurônios", "Perfeitos", "Vocês não existem", disseram nos comentários.

Mariano e Jakelyne Oliveira brincam ao imitar estátua:

Mariano e Jakelyne dançam coladinhos e trocam beijos

Recentemente, Jakelyne Oliveira compartilhou um vídeo especial ao lado do amado, Mariano. Esbanjando amor, os dois surgiram dançando coladinhos e trocando alguns beijos apaixonados. A modelo publicou um vídeo ao lado do cantor, enquanto dançavam durante um casamento. "Como é bom dividir a vida com você @mariano meu melhor amigo e meu grande amor", disse ela.

