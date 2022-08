Jakelyne Oliveira e Mariano dançam coladinhos e trocam beijos apaixonados: "Grande amor"

O AMOR ESTÁ NO AR!

A modelo Jakelyne Oliveira compartilhou um vídeo especial ao lado do amado, Mariano, e aproveitou para se declarar

Redação Publicado em 19/08/2022, às 13h00

Jakelyne Oliveira (35) usou suas redes sociais na última quinta-feira, 18, para compartilhar um vídeo especial ao lado do amado, Mariano (35). Esbanjando amor, os dois surgiram dançando coladinhos e trocando alguns beijos apaixonados.

Em seu perfil no Instagram, Jakelyne compartilhou um vídeo ao lado de Mariano, enquanto dançavam durante um casamento.

Esbanjando beleza, o casal apostou em produções impecáveis para o casamento. Jakelyne surgiu com um vestido azul poderoso, enquanto Mariano adotou um terno elegante, também azul.

Na legenda da publicação, Jakelyne Oliveira aproveitou o espaço para se declarar para o amado: "Como é bom dividir a vida com você @mariano meu melhor amigo e meu grande amor", escreveu no post.

Nos comentários do post, fãs e amigos do casal aproveitaram para enaltecer a beleza do casalzão: "Como são lindos!", destacou um internauta. "Amor inspirador", disse outro. "Vocês são especiais", escreveu o terceiro.

Veja o vídeo de Jakelyne Oliveira e Mariano:

Look combinando

Jakelyne Oliveira e Mariano receberam uma chuva de elogios ao surgirem usando looks combinando nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a modelo e ex-participante da A Fazenda publicou uma foto em que ela e o amado aparecem abraçadinhos, usando uma calça e uma camisa jeans com tom escuro.

