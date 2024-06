Mariana Rios divide clique raro com o namorado e se declara: "Feliz encontro"

Mariana Rios postou um clique raro ao lado do namorado, João Lucas Diniz, e comemorou o Dia dos Namorados com uma declaração

Mariana Rios usou as redes sociais para comemorar o Dia dos Namorados, celebrado nesta quarta-feira, 12. A atriz, cantora e apresentadora compartilhou um clique raro com o namorado, João Lucas Diniz, e falou sobre como se sente feliz ao lado dele.

"Meus dias são mais felizes com você ao meu lado! Sua luz fez com que a vida ganhasse uma cor diferente! Como pode uma pessoa reunir tantas qualidades?", disse ela na começo do texto.

Em seguida, Mariana elogiou o amado. "Admiro cada passo dado na construção do seu futuro! Admiro o homem que você é, seus valores, seus infinitos dons e habilidades! Você é tão lindo, meu amor! Feliz encontro esse nosso! Amo-te… cada segundo mais que o último minuto!", completou.

A postagem encantou os fãs. "Felicidades", disse uma seguidora. "Ele é um sortudo por ter você que é tão incrível ao lado dele!", falou outra. "Linda. Merece ser muito feliz pela mulher que tu és", escreveu uma terceira.





Confira:

Quem é o namorado de Mariana Rios?

Mariana Rios tornou público seu novo relacionamento em outubro do ano passado. Na ocasião, ela postou nas redes sociais algumas fotos em clima de romance ao lado do namorado, João Lucas Diniz e se declarou para ele.

Para quem não sabe, João Lucas é herdeiro de um dos homens mais ricos do Brasil, Abilio Diniz. Segundo a Forbes, no último ano sua fortuna foi avaliada em R$ 12,5 bilhões. Abilio foi um dos acionistas da rede de supermercados Carrefour e membro dos Conselhos de Administração do Grupo Carrefour. Ele também possuia parte da marca BRF, empresa que surgiu da fusão entre Sadia e Perdigão.

Juca é fruto do relacionamento de Ana Maria Diniz e Luiz Felipe D’Avila, que foi candidato à presidência do Brasil, em 2022. Na época, seu patrimônio declarado foi de R$ 24 milhões, entre casas e investimentos. A candidatura teve 559.708 votos, o que equivale a 0,47% do total da eleição.