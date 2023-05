Mariana Goldfarb ostenta sorriso encantador e arranca elogios: ‘Gata demais’

Apresentadora e modelo Mariana Goldfarb deixa seguidores apaixonados ao posar em restaurante

Nesta segunda-feira, 15, a apresentadora e modelo Mariana Goldfarb (33) decidiu derreter os corações de todos os seus seguidores com sua beleza escultural! Em suas redes sociais, a musa apareceu em fotos durante o almoço ostentando um sorriso lindo e mostrando detalhes de sua refeição.

“Legenda na última foto”, escreveu a apresentadora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, fazendo referência à última foto da sequência, na qual aparece uma frase dita por Hipócrates: “Se você não é seu próprio médico, você é um bobo”.

Nas fotos compartilhadas pela modelo, ela aparece durante o almoço em um restaurante, sentada esperando sua comida, ostentando seu sorriso maravilhoso para a câmera. Além disso, em outro clique, aparece comendo algo. Mariana também aproveitou para fazer um registro do que comeu.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a musa, feitos por seguidores completamente apaixonados pela beleza dela. “Linda! Deus dá livramento para quem ele cuida”, desejou uma internauta. “Como pode ser tão linda e tão sábia?”, exaltou uma outra pessoa. “Marivilinda”, exclamou uma terceira usuária. Além dos milhares de emojis de corações de todas as cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer a perfeição de Mariana Goldfarb.

Veja a publicação de apresentadora e modelo MAriana Goldfarb aproveitando seu almoço para ostentar toda sua beleza:

Mariana Goldfarb, ex de Cauã Reymond, faz reflexão na web

Mariana Goldfarb surgiu em suas redes sociais, neste domingo, 07, para compartilhar uma mensagem positiva de reflexão, autoconhecimento e amor-próprio com os seguidores. "Bora começar a semana então. Meu maior desafio é manter o equilíbrio e essa meta eu tô atingindo com sucesso. Do meu jeitinho, cuidando do corpo, mente e espírito, livre pra fazer as minhas escolhas, é delicioso vestir a própria pele. Eu recomendo", escreveu ela ao legendar a postagem.