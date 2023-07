Mariana Goldfarb ameaça expor flertes de homens casados: “Vou encaminhar”

Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb se revolta e ameaça expor casos de infidelidade em suas redes sociais

A modelo e nutricionista Mariana Goldfarb deu uma pausa nos conteúdos de sua viagem a Portugal para mandar um recado sério em suas redes sociais nesta sexta-feira, 14. Indignada, a ex-esposa do ator Cauã Reymond fez uma ameaça para os homens casados que tentam flertar com ela por mensagens.

Curta e grossa, a beldade decidiu colocar um basta na situação incômoda e disse que não vai mais poupar os infiéis: "Para todo o homem que é casado e fica mandando direct, queria avisar o seguinte: ou vocês param de mandar, ou vou encaminhar esse direct para as mulheres de vocês. O que vocês preferem?", disparou Mariana, revoltada com a situação.

Essa não é a primeira vez que Mariana se incomoda com a infidelidade. Recentemente, a musa também decidiu opinar sobre o caso de Neymar Jr, após ele assumir publicamente que traiu a namorada, Bruna Biancardi. Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou uma captura de tela de um tweet sobre o acontecido.

“Nunca vi uma pessoa que traiu a esposa grávida receber tanto apoio e solidariedade. Viva o amor? Que amor, gente? Traiu a esposa grávida. GRÁVIDA”, dizia a mensagem de Mariana, que fez questão de completar: “Esses machos não têm vergonha, credo”, escreveu a morena, que ficou conhecida por seu relacionamento com Cauã, de quem se divorciou em abril deste ano.

