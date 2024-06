Maria Cândida anuncia que está noiva: ‘Me descobri amando’

A apresentadora Maria Cândido surpreendeu ao anunciar que foi pedida em casamento, mas faz mistério sobre identidade do eleito

A apresentadora Maria Cândida está noiva! No Dia dos Namorados, ela revelou que aceitou um pedido de casamento, mas preservou a identidade do eleito. A estrela apenas contou que é um homem que conhece desde a adolescência, mas só agora se envolveram.

No Instagram, ela fez um post para refletir sobre a sua decisão de aceitar o noivado e a crença em um novo relacionamento amoroso. "Fiquei noiva. Sim. Aproveitei a data dos namorados para contar. Tenho vídeos que falo: “não caso nunca mais” no meu canal do youtube (/mariacandidatv). Mudei de opinião? Sim e não. Eu falei que não casaria mais no formato tradicional de mesma casa, rotina e tal… Realmente, pelo menos por enquanto, não é pra mim. Não me vejo mais nesse formato. Mas me descobri amando e não vejo sentido em não viver tudo isso. Foi lento, aos poucos, sem pressa", disse ela.

"Tinha perdido a crença no amor, na vida a dois, com o tanto que vejo de sacanagem por aí. Fui muito sacaneada. Homens tóxicos. Verbalizo isso o tempo todo e vou continuar. A maioria não é legal. E saibam detectar!!! Ou pelo menos tentem… O meu noivo me procurou ano passado. Ele me via no colégio, quando eu tinha 14 anos, e por timidez nunca falou comigo. Eu não o conhecia e também não lembrava dele. Mas depois de 40 anos, ele tomou coragem e me mandou mensagem", completou.

Então, ela refletiu sobre a demora para anunciar o noivado publicamente. "Por que não falei por aqui antes? Porque já fiz isso uma vez e deu tudo errado. Não quero mais expor minha vida em detalhes. Claro q um dia haverá uma foto aqui e ali. Mas quero me preservar e preservar a relação. Não acreditava mais no amor a dois. Mas aos 52 anos, chegou. E celebro honrando esse momento que a vida me reservou, em meio a tantas mudanças. De jornalista à empresária da minha vida, dos meus negócios, de tudo que acredito. E agora, noiva!!!! Te amo, noivo!", finalizou.

