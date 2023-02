Mari Bridi passa por sufoco com os filhos: "Tiroteio do lado de casa”

Ex de Rafael Cardoso, Mari Bridi voltava de viagem com os filhos quando precisou mudar a rota por causa de tiroteio

A ex-mulher do ator Rafael Cardoso (37), Mari Bridi (38), passou por apuros ao retornar para casa com os filhos na noite da última quarta-feira, 15. A influenciadora voltava de viagem acompanhada de Aurora, de 8 anos, e Valentim, 4, quando foi surpreendida pela chuva forte e um tiroteio perto de casa, na zona sul da cidade maravilhosa.

Nas redes sociais, Mari falou sobre o susto com ironia: “Beijo pra quem tentou pousar duas vezes no aeroporto, não conseguiu por causa do vento, aí pousou em outro aeroporto - sendo a última aeronave que pousou, depois fechou esse aeroporto também por causa da chuva bizarra, aí quer ir para casa e não dá.”, a influencer iniciou o relato.

Abalada, Mari explicou o motivo de não conseguir chegar até a residência em segurança com os filhos: “Por que? Porque está tendo um tiroteio do lado de casa há uma hora e eu não vou correr o risco de passar com as crianças", explicou ela em vídeo feito no aeroporto”, a filha de Sônia Bridi (59) relatou.

Na legenda do vídeo, Mari ainda contou como descobriu sobre o tiroteio: “Ligo o celular e o grupo das vizinhas em pânico porque tem uma hora que está tendo tiroteio ao lado de casa”, mesmo em meio ao caos, ela ainda brincou com a situação: “Rio de Janeiro, que recepção, hein”, a morena escreveu.

Mari Bridi exibe a barriga reta em foto de biquíni

Mari Bridi curtiu o sol do Rio de Janeiro em grande estilo na última segunda-feira, 13. A ex-esposa de Rafael Cardoso tomou um banho de rio e exibiu o corpão com um biquíni vermelho fininho, acompanhada de alguns amigos, de sua mãe, a jornalista Sônia Bridi, e de seus dois herdeiros, frutos do antigo relacionamento com o galã.

Nos cliques, Mari aparece com barriga chapada. Vale lembrar que a influenciadora passou por uma cirurgia há poucos meses para retirar o excesso de pele do abdômen após emagrecer e colocar silicone nos seios.