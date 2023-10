Marcos Frota revela desejo de voltar às novelas e entrega novidade: 'Minha alma pede'

Em entrevista ao Mais Novela, Marcos Frota entregou novidade para carreira com longa-metragem

Marcos Frota (67), que estrelou sua última novela em 2017 com Sol Nascente, está no ar como Tonho da Lua na reprise de Mulheres de Areia, na Globo. Em entrevista ao Mais Novela, o ator revelou desejo de voltar às novelas e entregou novidade para carreira com longa-metragem: "Minha alma pede".

"Morro de saudades do corretor, do convívio com o elenco, daquele friozinho na barriga de quando falavam 'gravando' e ia soltando o personagem. Morro de vontade", entregou Marcos Frota , que viveu seu último personagem de novelas como Beto Marambaia, em Sol Nascente.

Sem previsão de retorno para as novelas, o ator de Mulheres de Areia revelou que outra novidade está prestes a rechear o seu futuro: "Está na hora de colocar minha energia, meu momento e minha maturidade para produzir um longa-metragem para as salas de cinema. A minha geração é responsável por esse momento agora. Dá muito trabalho, envolve muito tempo. No longa-metragem, você planeja, orça, grava, filma, depois finaliza e lança".

"É um projeto longo, precisa ter paciência e capacidade de não deixar a peteca cair em nenhuma das etapas. Mas acho que é isso o que preciso fazer agora, o mercado espera. O cinema brasileiro precisa puxar o público para voltar às salas. É claro que tem o streaming, mas encher as salas de cinema no Brasil deve ser um compromisso do artista também", acrescentou Marcos Frota.

Já no preparo da nova produção, Marcos Frota deu detalhes do que o público pode esperar de seu longa-metragem: "Estou me preparando junto com uma equipe para colocar um longa-metragem para o público todo, para as crianças, vai ser um projeto aberto. É isso que a minha alma pede. O meu lugar, agora, é me desafiar nesse sentido, fazer um longa-metragem e colocar à disposição do grande público".