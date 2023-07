Marcos Frota enfrentou tragédia durante gravações de Mulheres de Areia; relembre

Marcos Frota, que viveu Tonho da Lua em Mulheres de Areia, enfrentou perda da esposa durante gravações da novela

Marcos Frota (66), que estrelou Mulheres de Areia como Tonho da Lua, voltou ao ar como o personagem com a reprise da novela na Globo. Durante as gravações da trama, em 1993, o ator enfrentou a perda de sua esposa, Cibele Ferreira. Relembre o que aconteceu na tragédia.

Em 1993, Cibele Ferreira, com quem Marcos Frota teve três filhos e viveu mais de 17 anos de casamento, morreu em um acidente de carro na frente da casa do ator. Em junho deste ano, no programa Altas Horas, o artista garantiu que atuar em Mulheres de Areia ajudou a enfrentar a perda da esposa na época.

"O Tonho da Lua arrancou a máscara da minha vaidade. Você abre mão da vaidade para servir à dramaturgia, servir ao trabalho, estar com os colegas. E o Tonho da Lua marcou a minha vida porque fiquei viúvo no final", começou Marcos Frota .

"A minha mulher, Cibele, com três filhos e 17 anos de casamento, bateu o carro na frente da minha casa e me deixou com três crianças. O mais novo tinha dois anos. Quando olhei para aquilo tudo, encontrei dentro de mim um tecido espiritual, uma compreensão da dor, que o Tonho da Lua que tinha me ensinado. Aquilo foi incrível", acrescentou o ator de Mulheres de Areia.

