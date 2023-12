Marcos Breda enfrenta calvário e passa pela sexta cirurgia: "52 pontos"

Marcos Breda enfrenta calvário e passa pela sexta cirurgia desde que sofreu um grave acidente há alguns meses; entenda a história

O ator Marcos Breda passou pela sexta cirurgia nesta semana desde que sofreu um gravíssimo acidente de moto em maio de 2022. Na época, ele foi resgatado e levado ao hospital, onde ficou comprovado uma série de lesões graves.

O ator quebrou o fêmur, a clavícula direita e uma costela do lado direito, o que criou a necessidade de passar por várias cirurgias. A mais delicada delas aconteceu há cerca de um mês, em novembro.

"Foram cinco horas de uma complexa operação que resultou em 52 pontos na perna em questão, dentre outros detalhes muito dolorosos e um tanto impublicáveis", declarou. Na ocasião, o ator foi amparado pelos dois filhos.

Nesta semana, Marcos Breda foi operado novamente para retirar 52 pontos que permaneceram na perna. "Hoje, 22 de dezembro, foi o dia da retirada dos tais 52 pontos e também a execução de várias chapas de raio X que confirmaram o sucesso do delicado procedimento. Chorei de emoção, confesso, porque nem lembrava mais como era viver sem dor", escreveu ele.

O acidente de Marcos Breda

O ator Marcos Breda (61), sofreu o acidente em maio de 2022 quando atuava pela novela Reis, da Record TV. O artista sofreu múltiplas fraturas no fêmur e já está na fase de recuperação com fisioterapia.""Sofri um acidente de moto na sexta feira, 9 de maio/nove da noite quando saía da gravação da novela REIS da Record TV. Estrada estreita, escura, de duas mãos, mal pavimentada, mal sinalizada e cheia de quebra-molas. Um desses quebra-molas (quase invisível, criminoso…) me derrubou da moto. Fratura múltipla do fêmur esquerdo e mais pequenas fraturas de clavícula direita e um par de costelas", disse ele", escreveu ele na época gerando uma onda de solidariedade nas redes sociais.