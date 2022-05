Marcos Breda faz relato após sofrer acidente de moto: 'Fratura múltipla'

Marcos Breda revela que sofreu um acidente de moto no Rio de Janeiro e passou por cirurgia no fêmur

Publicado em 10/05/2022

O ator Marcos Breda (61), que está no elenco da novela Reis, da Record TV, sofreu um acidente de moto na última segunda-feira, 9, e precisou passar por uma cirurgia. O artista sofreu múltiplas fraturas no fêmur e já está na fase de recuperação com fisioterapia.

Nas redes sociais, ele mostrou as fotos do acidente e também dos seus exames no hospital. Além disso, o artista relatou o que aconteceu.

"Sofri um acidente de moto na sexta feira, 9 de maio/nove da noite quando saía da gravação da novela REIS da RecordTV. Estrada estreita, escura, de duas mãos, mal pavimentada, mal sinalizada e cheia de quebra-molas. Um desses quebra-molas (quase invisível, criminoso…) me derrubou da moto. Fratura múltipla do fêmur esquerdo e mais pequenas fraturas de clavícula direita e um par de costelas", disse ele.

O artista continuou seu relato: "Com dores alucinantes, fui resgatado pelos valorosos bombeiros, recebi os primeiros socorros no Hospital Lourenço Jorge para depois ser encaminhado ao Hospital Badin, onde fui operado e venho sendo tratado por uma equipe extraordinariamente competente e carinhosa. Cirurgia complexa de reconstituição de meu fêmur com uma haste de titânio, técnica ultramoderna e perfeitamente executada. Agora inicio um longo período de recuperação e fisioterapia que, espera-se, não deixará sequelas. Se tudo der certo, estarei totalmente recuperado em dois meses".

Por fim, ele agradeceu pelo carinho e apoio neste momento. "Para todo mundo que tem emanado para mim essa gigantesca onda de amor, carinho e solidariedade o meu muito obrigado mais superlativo. Vou dando notícias assim que possível. Abraços para quem é de abraço, beijos para quem é de beijo e minha gratidão a todas, todes e todos", escreveu.

