Marcio Garcia sofre com a distância da filha, Nina: ‘Tristeza’

Em desabafo sincero, Marcio Garcia fala sobre o distanciamento de uma de suas herdeiras, Nina, que se mudou para os Estados Unidos

Na madrugada desta quinta-feira, 8, Marcio Garcia usou as redes sociais para abrir o coração sobre a saudade de sua filha, Nina, de 18 anos, que está morando em Boston, nos Estados Unidos. Em um desabafo sincero, o apresentador compartilhou os desafios de estar longe da herdeira, e ao mesmo tempo, expressou seu orgulho pela mudança.

Em seu perfil no Instagram, Marcio compartilhou uma captura de tela de uma chamada de vídeo com sua filha para mostrar que eles continuam em contato apesar da distância física. Na legenda, o pai babão abriu o jogo sobre as aflições da ausência de Nina: "Quando um filho sai de casa, parece que um dos cômodos ficou sem luz, sem energia”, iniciou.

“Saudade, alegria, orgulho, tristeza. Ainda bem que na última linha o que fica é a sensação de dever cumprido, de realização, de um sonho seu que se tornou nosso”, apesar da saudade, o apresentador se emocionou ao celebrar a conquista na vida da herdeira, que se mudou para estudar no país estrangeiro por aproximadamente quatro anos.

"Te amo, filha! Continue firme na sua jornada! Estaremos aqui pro que for preciso, até pra contar piadas ruins como fizemos hoje… e eu fechando o olho pra tentar enxergar melhor”, brincou o apresentador, que lida com a distância desde agosto do ano passado, quando precisou se despedir e deixar a jovem trilhar seu próprio caminho.

Vale mencionar que Márcio Garcia é casado com Andréa Santa Rosa Garcia, e além de Nina, os dois também são pais de outros três meninos, o primogênito Pedro, de 19 anos, Felipe, de 14 anos e João, que está com 10. Inclusive, o filho mais velho já deixou o ninho e mora sozinho para estudar em outro estado, São Paulo.

Outro filho do apresentador também viajou para fora do país recentemente. Marcio contou que Felipe fez sua primeira viagem internacional sozinho para aprender sobre empreendedorismo. "Hoje foi dia de despedida apesar de serem apenas três semanas, o coração apertou. Ele está indo pro Explo, um encontro de jovens”, explicou.

Marcio Garcia curte clima de romance:

No final do mês passado, Marcio Garcia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques em clima de romance com a esposa, a nutricionista Andréa Santa Rosa. Os dois curtiram as férias com uma viagem em família ao lado dos quatro filhos Pedro, Nina, Felipe e João, em Aspen, nos Estados Unidos.

Nos cliques, o apresentador e a amada aparecem juntinhos em uma estação de esqui, e na legenda da publicação, o comunicador falou sobre aproveitar o momento com a esposa, já que em breve os filhos seguirão seus caminhos e todos deixarão o ninho. Os dois estarão sozinhos, mas contentes com os momentos de romance.