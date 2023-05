Marcelo Tas aparece com filho, Luc: ‘Orgulho do filhote’

Apresentador Marcelo Tas posa ao lado de seu filho, Luc, que passou por transição de gênero aos 22 anos

Nesta quarta-feira, 17, o apresentador e jornalista Marcelo Tas (63) usou suas redes sociais para se derreter por seu filho, Luc, fruto de seu relacionamento com a figurinista Claudia Kopke. Além do jovem, o famoso é pai de outros dois: Miguel e Clarice, ambos frutos de seu relacionamento de mais de 20 anos com Bel Kowarick.

“Não gostava, agora curto. Mudaram as tattoos, eu ou os dois? Muito amor e orgulho do filhote”, escreveu o jornalista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No clique, Tas e Luc posam juntos, enquanto o jovem mostra seu braço fechado de tatuagens.

Os comentários foram inundados de elogios para o apresentador e seu filho, mas uma mensagem se destacou entre as demais. “O poder dos games”, brincou Luc, fazendo referência aos personagens de videogame que tem tatuado em seu braço. O filho de Marcelo Tas passou por transição de gênero aos 22 anos de idade, sempre recebendo todo apoio de seu pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Tas 👽 (@marcelotas)



Recentemente, Marcelo Tas também falou sobre o seu filho que é trans. Luc nasceu em um corpo feminino e passou pela transição de gênero. "Vale deixar claro também que a orientação sexual e a questão de gênero são assuntos absolutamente diferentes. Reconheço na atual geração um comportamento muito tranquilo e natural no que se refere a ambos os assuntos. Mesmo quando me sinto surpreendido por fatos novos demais para mim, procuro cuidar para nunca deixá-los virar um preconceito que me paralise. O desafio fundamental para pais, mães e filhos, independente do que aconteça ao longo da convivência, é o afeto e a sinceridade estarem em dia. Aí todo o resto se resolve", disse ele na revista Crescer.

Ainda nesta quarta-feira, 17, o apresentador apareceu com seus três filhos em suas redes sociais. "Três filhos em casa, nem vou dormir. Morri de tanto amor. Boa noite", contou ele na legenda da foto que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.