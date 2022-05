Marcela Mc Gowan se declara para Luiza após show: "Minha estrela"

A ex-BBB Marcela Gowan postou fotos dos bastidores dos shows e se declarou para Luiza

CARAS Digital Publicado em 07/05/2022, às 15h42

Neste sábado, 7, Marcela Mc Gowan(33) prestou uma linda homenagem para a namorada, Luiza Martins (30).

Em seu perfil no Instagram, a ex-participante do BBB 20 compartilhou algumas fotos dos bastidores do show da cantora, que aconteceu nesta última sexta-feira, 6, e confessou que relembrou a primeira vez que acompanhou a amada durante uma apresentação.

"Ontem um filme passou na minha cabeça, eu me lembrei da primeira vez que fui te acompanhar em show (última foto), eu estava super assustada com meus sentimentos por você e tinha decidido passar uns dias no “seu mundo” para entender como me sentiria. Te ver no palco pela primeira vez foi surreal, a sua energia, sua entrega, seu talento multiplicaram minha admiração por mil e me deixaram ainda mais rendida", começou ela.

"A volta pra casa e as quase 30 horas no busão (penúltima foto) foram mais complexas, eu passei muito tempo com o pensamento a mil, buscando uma maneira de fugir, de me preservar, sem admitir que já era tarde demais, eu já estava entregue. De lá pra cá MUITA COISA aconteceu, tivemos momentos incríveis e enfrentamos as maiores barras possíveis", acrescentou.

Marcela também lembrou do falecimento de Maurílio Delmont Ribeiro (1993 - 2021), dupla de Luiza. "Por muitos momentos no final do ano passado eu achei que jamais te veria subir em um palco, sorrir ou sonhar novamente. Você viveu suas dores, sofreu, chorou, passou dias deitada no chão no escuro, se fechou pro mundo, pra mim, pra tudo e eu tive muito muito medo do futuro. Mas você minha pequena, tem de força o que tem de carisma, tem de resiliência o que tem de talento e foi, aos poucos, enfrentando tudo (inclusive muitas coisas que ninguém imagina que você passou) e recomeçando a sonhar."

A ex-BBB elogiou a força da namorada e a parabenizou pelo show. "Nos últimos 3 meses eu te vi levantar da cama cedinho todos os dias, e dormir tarde da noite, escolhendo repertório, fazendo reuniões, contratando pessoas, estudando o que não sabia, fazendo contas. Você não só sonhou, mas fez acontecer. Ontem você subiu em um palco pela primeira vez desde que perdeu seu maior companheiro de vida, você cantou, sorriu, encantou, brilhou e recebeu os aplausos e carinho que merece. LUIZA MARTINS, você é FODA! Esse é só começo dessa nossa fase, que a gente sabe vai ser gigante! Tô aqui pra te aplaudir por tudo! VOCÊ é MUITO mais do que uma cantora sensacional. Você é um dos seres mais lindos que já pisou nessa terra. EU TE AMO loucamente e te admiro cada dia mais. Brilha, minha estrela, brilha", finalizou.

Confira as fotos de Marcela e Luiza: