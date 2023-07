Manu Gavassi é surpreendida por fã e se emociona: "Vale a pena"

A cantora Manu Gavassi foi surpreendida por fã durante visita em restaurante; saiba o que aconteceu!

Nesta sexta-feira, 14, a cantora Manu Gavassi compartilhou experiência emocionante que teve com um fã. Durante visita a um restaurante, a ex-BBB 20 recebeu um carinho através de um bilhete deixado em sua mesa.

Tímido, o fã da cantora escreveu em um guardanapo do restaurante e deixou a mensagem na mesa de Manu. "Gracinha [álbum de Gavassi] salvou o meu 2021. Fiquei tímido, mas queria dizer que te amo", escreveu ele no bilhete. Ele finalizou a homenagem dizendo que sua música favorita do álbum era 'não te vejo meu'.

Emocionada, Gavassi tirou uma foto da mensagem e compartilhou em seus stories. "Vieram até mim e me deram esse bilhete no restaurante. Chorei. A arte vale a pena", escreveu a cantora.

Foto: Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann abre o coração sobre diagnóstico de doença crônica

A influenciadora digital Rafa Kalimann abriu seu coração sobre um momento delicado em sua vida pessoal na última quinta-feira, 13. Durante sua participação no podcast ‘PocCast’, a ex-participante do Big Brother Brasilrelembrou sua aflição quando recebeu o diagnóstico de uma doença crônica, a endometriose.

A ex-sister contou que desconfiou de que algo estava errado quando começou a sentir cólicas: "Eu usei o chip de anticoncepcional por muito tempo, o que fez com que eu não menstruasse. Já faz uns oito anos que não tenho menstruação. Por isso, foi tão estranho sentir cólicas. Se eu não menstruo, não faria sentido ter cólica”, ela relatou.

Após o diagnóstico, Rafa revelou que por conta da falta da informação, acreditou que a doença fosse atrapalhar o seu maior sonho: “O dia em que recebi o diagnóstico foi um dos piores que tive nos últimos anos. Ser mãe é o maior sonho da minha vida. É meu objetivo, minha missão, algo que considero muito importante”, a influenciadora desabafou.

“Acreditei que poderia significar infertilidade. Existem diversos tratamentos disponíveis, e nem todos os casos levam à infertilidade. Mas, naquele momento inicial, fiquei desesperada e muito abalada”, relatou a apresentadora, que recebeu o apoio de outra famosa que também foi diagnosticada com a doença, a atriz Larissa Manoela.

“Larissa foi uma porta-voz da endometriose há algum tempo. Ela disse: 'Antes de tudo, mantenha a calma, porque existem tratamentos e temos acesso a uma medicina muito avançada atualmente'. De fato, desde que comecei a tomar os medicamentos, melhorei significativamente”, finalizou Rafa, que já está em tratamento para amenizar os sintomas da doença.