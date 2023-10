Maju Coutinho vive relação discreta com publicitário há 14 anos; conheça Agostinho Paulo Moura

Marido de Maju Coutinho, o publicitário Agostinho Paulo Moura também trabalha com artes visuais

A jornalista Maju Coutinho (45) deu o que falar nas redes sociais nesta terça-feira, 10, após compartilhar um registro inédito ao lado de seu marido, Agostinho Paulo Moura (59). Os dois estão juntos há 14 anos, mas a global prefere manter o relacionamento discreto.

Apesar de muitos fãs não terem noção de sua intimidade, Maju Coutinho e Agostinho se casaram em 2009. Igualmente discreto, ele não costuma usar as redes sociais para compartilhar registros pessoais ao lado da esposa e prefere mostrar trabalhos artísticos.

Publicitário, ele é sócio proprietário da Indie Comunicações, empresa do ramo da publicidade. Conforme seu perfil oficial do LinkedIn, rede social focada em negócios e empregos, ele se formou em uma faculdade privada em São Paulo.

Seus dons artísticos podem ser vistos através de seu Instagram, onde costuma exibir quadros e outros trabalhos artísticos que faz, conquistas dos filhos, registros de viagens e restaurantes.

Moura é pai e possui dois filhos, Danilo e Gustavo, frutos de um relacionamento anterior. Quando Agostinho conheceu Maju, os dois já eram adolescentes e desde então são muito amigos da apresentadora do Fantástico.

No ano passado, Maju deixou a discrição de lado durante participação no programa Que História é Essa, Porchat?, comandado pelo humorista Fábio Porchat (40), no GNT. Na ocasião, ela contou em detalhes uma história divertida que viveu com o marido em uma viagem de férias.

Ela contou que viveu uma péssima experiência durante uma viagem à Sevilha, na Espanha. Ao frequentar um restaurante indicado pelo amado para comer uma suposta "melhor tortilha do mundo", ela acabou passando por situações constrangedoras.

"Chega a tortilha, um omeletão grosso, sabe? Não era lá essas coisas, não era boa e aquele atendimento péssimo eu já estava meio nervosa com aquilo tudo. Enquanto meu marido foi pagar a conta, eu peguei um guardanapo e escrevi 'la peor tortilla del mundo", disse.

Nesta segunda, a apresentadora publicou fotos ao lado do companheiro para celebrar seu aniversário. Ela publicou diversas fotos com Agostinho em viagens. "Meu amor, meu parceiro de caminhada neste mundão maluco e maravilhoso. Te amo. Vida longa e próspera, amor", escreveu.