Maite Perroni fala sobre boatos de desvio de dinheiro da "Soy Rebelde Tour"

Maite Perroni pediu respeito do público durante o processo de investigação sobre os bastidores da turnê; Christian Chávez também se pronunciou

Nesta segunda-feira, 10, Maite Perroni falou sobre o processo jurídico da "Soy Rebelde Tour". Ela também esclareceu os boatos envolvendo a relação dela e dos integrantes do RBD com Anahi e pediu que os fãs respeitem todos os integrantes durante o processo. O pronunciamento da cantora vem depois da fala de Christian Chávez sobre o assunto.

A cantora foi abordada por uma repórter do canal do YouTube "Chisme No Like" e falou sobre como se sente com todas as polêmicas envolvendo o desvio de dinheiro da turnê. "Com o coração na mão, pois todos sentimos isso e ao mesmo tempo nos dá muita pena que depois de tantos anos, e de tantas ilusões. e depois de 20 anos poder subir a um palco juntos, aconteça uma situação assim", lamentou. "Mas é preciso seguir, organizar as coisas, e vamos ver o que vai acontecer", acrescentou.

Em seguida, ela foi questionada sobre um possível desentendimento entre Anahí e o restante da banda e os boatos de que a loira seria cúmplice no desvio dos valores dos shows. Nos últimos dias, a mídia local repercutiu que Anahí fazia parte do sistema de fraude e sabia que seu marido, Manuel Velasco, desviava o dinheiro arrecadado nos shows. O suposto objetivo seria para ajudar no financiamento da campanha de Velasco, que atualmente é senador, mas está se candidatando à presidência do México.

"É muito difícil fazer estes tipos de apontamentos, penso que devemos respeitar mais e realmente não destruir algo tão bonito pelo que fomos em toda a vida", afirmou Maite. Ela continuou: "Infelizmente estamos em um meio que qualquer coisa que é dita ou feita, levam para um outro rumo. Não é justo para nós, para nossa história, isso que estamos vivendo".

Sobre a polêmica da publicação de aniversário que Anahí fez para o empresário, Maite foi direta: "Acho que todos têm o direito de expressar e opinar o que querem".

Mais cedo no mesmo dia, Christian Chávez foi o primeiro dos integrantes a reagir aos boatos de que Anahí teria algum envolvimento no desvio de dinheiro. Aos jornalistas, que o abordaram em um aeroporto no México, o cantor negou que a amiga tenha se aproveitado do faturamento para ajudar o marido, Manuel Velasco, na campanha política à presidência.

Ele ainda reforçou que não há ressentimentos entre os membros do RBD devido aos problemas envolvendo o empresário Guillermo Rosas. Anahí também quebrou o silêncio sobre as especulações através de seu perfil no X, aparentemente reagindo à entrevista de Christian.