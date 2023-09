Maisa Silva revela a sua rotina durante gravações de série: "Preparação"

Ao retornar para nova temporada de 'De Volta Aos 15', Maisa Silva revela qual é a sua rotina durante as gravações

Após grande sucesso nas duas primeiras temporadas, a série De Volta Aos Quinze, da Netflix, irá retornar para uma terceira e última parte. Já em estágios iniciais de gravação, a atriz Maisa Silva contou um pouco sobre a sua rotina nos sets da produção.

Nesta terça-feira, 19, a artista compartilhou em seu Instagram uma foto do roteiro do primeiro episódio, usando em uma mesa de leitura entre o elenco. No clique, ela contou a sua rotina pesada nos bastidores da série. "Preparação, reunião, yoga, preparação", escreveu Maisa.

Mais cedo, ela mostrou que usou sua pausa na hora do almoço para curtir alguns minutos de yoga, quebrando a rotina de trabalho. No entanto, a intérprete de Anita mostrou-se focada em dar o melhor de si. Maisa até compartilhou uma foto ao lado de suas amigas Larissa Manoela e Klara Castanho, que também fazem parte do elenco de De Volta Aos 15.

Foto: Reprodução / Instagram

Maisa Silva e Larissa Manoela celebram reencontro em série

Amigas desde a infância, Larissa Manoela e Maisa Silva já trabalharam juntas na novela infantil Carrossel, do SBT. Anos depois, as duas atrizes irão voltar a atuar lado a lado em De Volta Aos 15, série original da Netflix da qual Maisa já é protagonista há duas temporadas.

No último dia 12, o elenco da produção utilizou as redes sociais para contar a super novidade e vibrou com a adição de Larissa na história. E é claro que a intérprete de Anita na série ficou mega feliz em ter a amiga de volta em sua rotina. "Uma amiga que eu tenho desde criança e sou muito fã dela. Estou muito feliz que vamos nos reencontrar para fazer história mais uma vez”, disse Maisa no anúncio.

Larissa também não perdeu a oportunidade de falar sobre como foi voltar a trabalhar com a amiga. "Surpresa! Gente, sim, é oficial! Agora eu também faço parte da terceira e última temporada de ‘De Volta aos 15’. Vou ter o prazer de contracenar novamente com minha amiga e parceira da vida, Maisa, estou muito feliz!”, celebrou a artista, que recentemente passou por problemas com seus pais sobre a gestão de sua carreira.

Além disso, a esposa de André Luiz Frambach também irá contracenar com um antigo conhecido, seu ex-namorado João Guilherme, filho de Leonardo. Os dois namoraram por cerca de um ano, entre 2015 e 2016, enquanto contracenaram na novela Cúmplices de Um Resgate.