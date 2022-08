Maisa Silva preocupa fãs ao aparecer com tampão no olho: "Já aconteceu outras vezes"

Apresentadora Maisa Silva compartilhou uma foto com gaze no olho e preocupou os fãs nas redes sociais

Redação Publicado em 30/08/2022, às 08h43

Na última segunda-feira, 29, a apresentadora Maisa Silva (20) passou por um perrengue enquanto trabalhava. Nas redes sociais, Maisa publicou uma foto em que apareceu com uma gaze no olho e preocupou os fãs.

Na postagem em suas rede sociais, Maisa contou que foi surpreendida com uma ventania, e um 'corpo estranho', conforme falado pela atriz, entrou em seu olho.

"Segunda-feira gelada estava eu no trabalho quando mais uma vez, entra um corpo estranho no meu olho. Bateu um vento, entrou um negócio no meu olho, aí eu fui pro hospital, tiramos", começou a apresentadora.

Na sequência, Maisa deu uma dica aos seus seguidores: "A dica de ouro: Não cocem o olho, porque se não vocês podem arranhar a córnea. Já aconteceu comigo outras vezes, mas eu não fiquei coçando [...] Obrigada pela preocupação", falou Maisa.

No Twitter, Maisa também falou sobre o ocorrido, e respondeu alguns fãs preocupados: "É um arroz?", disse um, que na sequência foi respondido pela atriz: "A médica acha que era um pedaço de vidro... era transparente, mas tá com corante, por isso tá amarelo. Mas ninguém sabe o que é", disse.

Veja o post de Maisa Silva contando o ocorrido: