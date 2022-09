Maisa Silva posa com Camila Queiroz e João Gomes em novas fotos

A atriz Maisa Silva publicou em suas redes sociais uma série de fotos ao lado de amigos e colegas como Camila Queiroz, João Gomes e Klara Castanho

Nesta segunda-feira, 26, Maisa Silva (20) compartilhou uma série de fotos em seu Instagram ao lado de amigos e colegas.

A atriz apareceu nos bastidores da série “De Volta Aos 15” ao lado de Camila Queiroz. A estrela da série da Netflix também apareceu em um almoço com amigas, em que Klara Castanho estava presente. E em uma das fotos, a artista apareceu com o cantor João Gomes em um restaurante.

“I’m just being real [Só estou sendo real]”, escreveu a atriz na legenda da série de fotos fazendo referência às imagens que foram capturadas por meio da rede social Be Real.

Os fãs de Maisa adoraram a série de fotos e rasgaram elogios à atriz! “As fotos de milhões”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Linda Maisa".

Influente!

Na semana passada, Maisa publicou uma foto de infância nas redes sociais para comemorar a marca de 45 milhões de seguidores no Instagram.

“Bebê +A [Maisa] felizinha passando pra agradecer pelos 45M aqui! Amo vocês”, escreveu a estrela da série “De Volta Aos 15”.