Por que filha de Maíra Cardi com Arthur Aguiar não consome açúcar? Coach de emagrecimento revela

Maíra Cardi falou sobre alimentação de Sophia, sua filha com Arthur Aguiar. Confira!

Adepta da alimentação saudável, Maíra Cardi revelou a filha, Sophia (4), fruto da relação com Arthur Aguiar, nunca consumiu açúcar e explicou o motivo em entrevista.

"A minha filha nunca consumiu. Ela não tem vontade, ela vai nas festinhas de aniversário e leva os docinhos e salgadinhos saudáveis dela. As pessoas oferecem e ela fala: 'Eu não como glúten e nem açúcar. É muito bonitinha", afirmou Maíra no podcast "Inteligência Ltda".

Casada com o empresário Thiago Nigro, Maíra falou sobre a decisão na criação da caçula. "Sophia não sente falta e as pessoas falam 'ai, tadinha, você nunca vai dar para ela?' Da mesma maneira que você não daria bebida para seu filho porque tem consciência que que faz mal, tenho consciência que açúcar é bom, mas faz mal", disse.

"Ninguém sente falta do que não conhece. A minha filha não sente falta do açúcar porque ela não sabe como é", ressaltou Maíra. A life coach relatou ainda que começou a retirar o açúcar da alimentação do filho mais velho, Lucas (22), quando ele tinha 9 anos. "Mas ele sente falta", confessou a life coach, que tem um programa de emagrecimento.

Como Maíra Cardi começou a se interessar por alimentação saudável

Nas redes sociais, Maíra Cardi já contou que começou a trabalhar com comida saudável após câncer e morte do pai.

"Sabe por que eu comecei a trabalhar com comida saudável? Porque eu perdi meu pai de câncer há muitos anos. A gente mudou a alimentação para saudável e ele viveu muito tempo a mais. No fim, ele optou fazer os tratamentos quimioterápicos, que deixam o coração fraco, e morreu de ataque cardíaco. Desde então, minha vida mudou", assegurou.

Além disso, Maíra teve um câncer na tireoide aos 27 anos e se recusou a tomar remédio. "Minha relação com a comida começou quando fui condenada a tomar remédio para o coração e para tireoide para o resto da vida. Fiz iodoterapia, porque tive um câncer de tireoide, e eu me neguei a tomar remédio para o resto da vida. Resolvi estudar sobre alimentação para ver como eu conseguiria mudar isso", completou.