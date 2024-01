Maiara chega os 36 anos com body cavado e cruzada de pernas fatal: "Poderosa"

Maiara chega os 36 anos com body cavado; sertaneja apareceu deslumbrante nas redes sociais e exibiu corpo sequinho

A cantora sertaneja Maiara impressionou os seguidores ao mostrar o look poderoso que escolheu para comemorar seu aniversário de 36 anos. A irmã de Maraísa apostou em uma produção toda de couro.

Com um body cavado, meia-calça e uma bota de cano alto, a bela surgiu pleníssima e mostrou seu novo corpo, muito alterado pela rotina de exercícios que tem investido nos últimos meses. A mudança é significativa.

"Sejam bem-vindos meus 36 anos! Que orgulho de vocês", afirmou ela. Nos comentários, fãs exaltaram a beleza da artista. "Linda e poderosa! Viva você, amada", comentou um. "Parabéns pelo seu dia. Deus abençoe infinitamente", escreveu outro.

Vale lembrar que Maiara já perdeu mais de 20kg nos últimos meses após passar por um processo de reeducação alimentar e investir na prática de exercícios físicos.

Veja:

Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maiara nega rumores de affair com ex

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, se pronunciou por meio de sua assessoria de imprensa para negar os rumores envolvendo sua vida amorosa. Nesta quinta-feira, 21, ela foi alvo de boatos de que teria reatado o relacionamento com seu ex-namorado Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba. Porém, ela negou.

Em um comunicado oficial, a equipe da sertaneja informou que ela ficou surpresa ao ver os boatos enquanto está viajando com sua família. “Maiara se surpreende ao ver uma notícia sobre sua volta com Fernando Zor. A cantora tirou alguns dias de folga e está viajando com a irmã e o cunhado. Maiara nega e foi categórica ao afirmar que se trata de fake news!”, informaram.

Maiara e Fernando viveram um romance entre idas e vindas por alguns anos, mas colocaram um ponto final na relação no primeiro semestre de 2023.