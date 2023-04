Mãe de Zé Felipe comemora após filho ganhar avião da esposa: "Trabalham muito"

Mãe de Zé Felipe comemora conquista da família; esposa de Leonardo fez elogios para Virgínia Fonseca

A empresária Poliana Rocha comemorou nesta quinta-feira, 20, o presentão que o filho Zé Felipe ganhou da nora Virgínia Fonseca no dia em que completou seu aniversário de 25 anos. Ela ficou emocionada ao presenciar o momento.

A influenciadora surpreendeu o maridão com um jatinho particular de presente. A esposa de Leonardo participou da entrega do "mimo" em um aeroporto e comemorou a conquista da família.

"Tô saindo agora do aeroporto com meu coquinho disfarce, cabelinho sujo, mas fiquei muito feliz com a conquista do Zé e da Vi. Eles trabalham muito e só merecem coisas boas. Eu tô sempre torcendo por eles com o maior amor do mundo", declarou ela.

Nas redes sociais, Zé Felipe comemorou o presente e deixou os seguidores em choque ao publicar imagens do avião que foi personalizado. “Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor. Esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e estou com você para tudo, te amo”, disse ele.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 365diascompoliana (@365diascompoliana)

Zé Felipe exibe tatuagem

O cantor Zé Felipe (24) fechou as costas com o desenho gigantesco de um leão. Pelo Instagram, Hector Valentim, o tatuador responsável pelo desenho exibiu detalhes da tatuagem e ainda comentou sobre o significado: “Leão de Judá é uma expressão bíblica que serve como metáfora para representar a figura de Jesus Cristo, o Messias prometido nas Escrituras Sagradas do cristianismo e judaísmo”, ele escreveu na legenda do registro.

Por sua vez, a esposa dele, Virginia Fonseca, comentou sobre a nova tattoo do amado. "Zé fechou as costas! Eu confesso que, no início, estava com medo de como ficaria", ela revelou o receio e continuou: "Mas agora estou amando. Achei muito massa”, disse ela.