Mãe de Wanessa, Zilu reage após falas de Dado Dolabella: ‘Mentira'

Zilu Camargo se pronuncia de forma discreta ao ver trecho de entrevista de Dado Dolabella sobre dívida de Wanessa Camargo

A empresária Zilu Camargo, que é mãe da cantora Wanessa Camargo, reagiu ao ver um trecho de uma entrevista do ator Dado Dolabella, que é o namorado da filha. Nesta semana, ele foi entrevistado pelo colunista Leo Dias e sugeriu que a amada teria dívidas para pagar. Porém, a mãe dela discordou.

O site NaTelinha compartilhou o assunto nas redes sociais e Zilu fez um comentário no post. “Quanta mentira!”, disse ela, mas não entrou em detalhes .

Na entrevista com Leo Dias, Dado Dolabella comentou sobre a situação financeira de Wanessa antes de entrar no BBB 24. "Não está fácil, não está fácil para ninguém. Wanessa tem os shows, tem a carreira dela… Para você hoje ter uma música, é preciso investir nela. Não adianta ter a visão romântica de que vai escrever uma música e ela vai estourar. Ela estoura se tiver um investimento, um gerenciamento por trás. Como ela tem uma carreira independente, não está hoje com nenhuma grande gravadora, é nesse sentido", explicou para Leo Dias.

Dado Dolabella também falou sobre ela ter feito empréstimo para pagar sua equipe enquanto não faz shows. “Quando ela parou para ir para o reality, automaticamente os shows que ela estava fazendo, não continuou fazendo e precisava manter a equipe, todo esse funcionamento para a roda girar e isso é caro. Ela teve que pegar dinheiro emprestado no banco”, falou ele.

Dado Dolabella revela se recebeu indireta de Zilu

O ator Dado Dolabella surpreendeu ao comentar sobre os rumores de que teria sido alvo de uma indireta da sogra, a empresária Zilu Camargo. Nos últimos dias, ela alfinetou quem fala em nome de Wanessa Camargo enquanto está confinada no BBB 24. Porém, ele negou que tenha recebido a mensagem dela como uma indireta.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, o artista afirmou: “Eu nunca falei em nome de Wanessa, eu falo em meu nome, falo por mim. Não sei se foi para mim ou se foi para algum fã-clube direcionado, não sei”.

Em outro momento, Dado contou que não é muito próximo da sogra por causa da distância física entre eles. “Ela mora nos Estados Unidos, foi menor o contato com Zilu, mas foi muito bacana, pois assim como eu amadureci, ela também amadureceu, passou por muita coisa, aprendeu muita coisa”, declarou.

Inclusive, ele revelou que Zilu o chamou para participar de seu canal nas redes sociais. “Ela me convidou ao Coisa de Zilu, aliás, estou esperando”, declarou.