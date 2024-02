Indireta? Dado Dolabella reage após post da sogra, Zilu

Dado Dolabella faz comentário após a sogra, Zilu Camargo, fazer um post com indireta envolvendo a filha, Wanessa Camargo

O ator Dado Dolabella surpreendeu ao comentar sobre os rumores de que teria sido alvo de uma indireta da sogra, a empresária Zilu Camargo. Nos últimos dias, ela alfinetou quem fala em nome de Wanessa Camargo enquanto está confinada no BBB 24. Porém, ele negou que tenha recebido a mensagem dela como uma indireta.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, o artista afirmou: “Eu nunca falei em nome de Wanessa, eu falo em meu nome, falo por mim. Não sei se foi para mim ou se foi para algum fã-clube direcionado, não sei”.

Em outro momento, Dado contou que não é muito próximo da sogra por causa da distância física entre eles. “Ela mora nos Estados Unidos, foi menor o contato com Zilu, mas foi muito bacana, pois assim como eu amadureci, ela também amadureceu, passou por muita coisa, aprendeu muita coisa”, declarou.

Inclusive, ele revelou que Zilu o chamou para participar de seu canal nas redes sociais. “Ela me convidou ao Coisa de Zilu, aliás, estou esperando”, declarou.

O que a Zilu Camargo falou na indireta?

A mãe de Wanessa Camargo, Zilu Camargo, fez um alerta para os internautas sobre a sua filha. Confinada no BBB 24, a cantora tem se envolvido em algumas polêmicas dentro da casa e que acabam sendo comentadas fora do reality.

Diante da situação, a ex-mulher de Zezé Di Camargo pediu para os internautas não levarem em consideração o desdobramento dos episódios que envolvem a sister no programa fora da casa, mesmo que a pessoa que esteja falando seja uma pessoa próxima da artista.

"Oi meus amores, como vocês estão? Tô passando aqui porque como mãe acho importante enfatizar que ninguém tem autorização pra falar em nome da Wanessa, a não ser a equipe dela, por intermédio da assessoria e dos canais oficiais no Instagram e Twitter", ressaltou que apenas as mensagens oficiais sejam levadas em consideração.



"Então, fiquem de olho porque qualquer manifestação aqui fora de pessoas próximas a ela, não refletem necessariamente a opinião da Wanessa, que vai se manifestar sobre todos os assuntos que foram tratados no reality quando ela sair de lá", declarou Zilu Camargo, que está no Brasil.