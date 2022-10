Mãe de Shakira abre o jogo e revela como está a relação com o ex-genro, Piqué

Após a separação do casal, dona Nidia afirma que o ex-genro foi visitar o pai de Shakira no hospital

No último domingo, 30, durante uma coletiva de imprensa, a mãe de Shakira, dona Nidia Del Carmen Ripoll, abriu o jogo e revelou como está a sua relação com o ex-genro, o jogador do Barcelona, Gerard Piqué(35), após o término do relacionamento com a cantora Shakira (45).

De acordo com informações concedidas por dona Nidia ao jornal Hola, após o pai da cantora sofrer uma queda e ser internado às pressas para fazer uma cirurgia de emergência, seu William Mebarak (91) recebeu a visita de Piqué. “Claro que sim! Piqué foi vê-lo outro dia. Porque ele é da família, né? Apesar de tudo o que aconteceu, nós ainda somos uma família”, relatou Nidia Ripoll.

Desde que anunciou a separação com Gerard Piqué em junho deste ano, Shakira tem vivido momentos conturbados, tanto na sua vida pessoal quanto na vida profissional. Vale lembrar, que o ex-casal são pais de Milan (9) e Sasha (7).

Piqué é visto saindo da casa de Shakira

Recentemente, após ser visto saindo da casa de Shakira, o jogador do Barcelona Gerard Piqué, ficou irritado ao ser flagrado pelo jornalista do programa espanhol "El programa de Ana Rosa", saindo da casa da ex-mulher, Shakira. Quando questionado sobre a separação, Piqué se manteve calado.