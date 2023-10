Mãe de MC Ryan bomba na web e cantor pede respeito: 'É casada'

MC Ryan SP mandou recado para os seguidores de sua mãe nesta sexta-feira, 27

O cantor MC Ryan SP (21) se tornou assunto neste sábado, 28, após mandar um recado aos seguidores de sua mãe Myla Santana (40). A mãe do músico bombom na web e recebeu diversos elogios de fãs do filho, que pediu respeito e afirmou: "É casada".

"O papo aqui não muda. Para todos os talaricos de plantão. Minha mãe é casada, respeito aí no bagulho", disse MC Ryan em um vídeo compartilhado no perfil do Instagram de sua mãe. O recado do cantor veio após diversos fãs e internautas deixarem elogios nas fotos da empresária.

"Se o Ryan precisar de um pai, estou aqui", escreveu um seguidor. "Sou fã do Ryan, mas agora quero ser padrasto", brincou outro. "Se o Ryan precisar de um conselho de pai, eu estou aqui", disse ainda um terceiro. "Papai já ama, ein Ryan", publicou outro.

A mãe de MC Ryan já acumula mais de 330 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Na rede social, ela tem 77 publicações, em que costuma mostrar sua rotina de treinos, looks e ainda compartilha cliques de viagens e momentos especiais ao lado dos filhos. Além de Ryan, Myla também é mãe de Edu Magrini e Matheus Magrini.

Apesar de não aparecer em tantos registros ao lado da mãe, MC Ryan já dedicou uma música em homenagem à empresária. Em Mãe, Te Peço Desculpa pelo Tal Constrangimento, ele ainda defende que MCs não são bandidos e fala sobre o preconceito contra o funk.

Nascido em São Paulo, MC Ryan SP se tornou um grande nome do funk paulista. Hoje, ele espera o nascimento de Zoe, sua primeira filha, fruto do relacionamento com a influenciadora Giovanna Roque. Em julho, ela anunciou o término do namoro com o músico, e disse que seguiria a gestação sozinha.

Após o pronunciamento da ex-namorada, o cantor usou as redes sociais para rebater acusações de que teria a abandonado durante a gravidez. "Minha filha ainda não nasceu e quando ela nascer ela vai ser prioridade na minha vida sempre. Atenção, estar junto, eu tô dando sim. Vou falar de atenção financeira também", disse.

CONFIRA O VÍDEO DE MC RYAN PUBLICADO NO INSTAGRAM DE SUA MÃE: