MC Daniel celebra escolha para ser padrinho de filha de MC Ryan SP

Amigo de MC Ryan SP, cantor de funk MC Daniel comemora ter sido escolhido como padrinho da filha do colega

Nesta terça-feira, 25, o cantor de funk MC Daniel usou suas redes sociais para expor toda sua felicidade após ter sido escolhido para ser padrinho de Zoe, futura filha do cantor de funk MC Ryan SP. O ex-namorado da atriz Mel Maia esteve no chá revelação da garotinha, que aconteceu na última segunda-feira, 24, do lado de seu melhor amigo e da mãe da criança, a influenciadora digital Giovanna Roque.

“Vou ser padrinho de menina, Ryan vai pagar os pecado! Eu vou ser pai de menino ou menina? Vem, Zoe! Alguém ansioso?”, escreveu o cantor de funk, na legenda da publicação que compartilhou através de seu perfil oficial no Instagram. Já nos comentários, Ryan fez questão de responder, brincando com o amigo: “Vacilão”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Conversa de Neymar Jr e MC Ryan SP chama a atenção na internet

Nesta última segunda-feira, 24, o cantor de funk MC Ryan SPdeu o que falar na internet após descobrir que seria pai de uma menina durante seu chá revelação. Esperando a bebê com a influenciadora digital Giovanna Roque, o funkeiro compartilhou em suas redes sociais uma captura de tela de uma conversa feita com o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., no qual conta a novidade para o atleta.

Porém, a troca de mensagens entre os dois chamou a atenção dos internautas pelos motivos errados. MC Ryan SP disse: “Somos papais de meninas agora, hein lindão. Os reis da revoada teve uma menininha. Coração chega aperta”. Então, Neymar respondeu: “É rapaz. Agora 'tamo' f*dido”. Com isso, o funkeiro respondeu: “Quando estiver no Brasil, me avisa. Já vou comprar um 38 para você e para mim [risos]”.

Nas redes sociais, os internautas reagiram ao print da conversa deles. “Agora vão sentir o peso na consciência do que um pai passa quando um homem brinca com suas filhas”, disse um internauta. “As meninas nem nasceram e já estão lidando com esse tipo de situação dos próprios pais”, afirmou outro.