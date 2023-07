MC Ryan SP comenta sobre acusações de abandonar namorada grávida: ‘Tô presente’

Cantor de funk MC Ryan SP dá seu lado da história após Giovanna Roque anunciar fim do relacionamento

Nesta sexta-feira, 28, o cantor de funk MC Ryan SP usou suas redes sociais para se pronunciar sobre as polêmicas envolvendo seu nome e a influenciadora digital Giovanna Roque, que está grávida de uma filha com o artista. Após a criadora de conteúdo compartilhar um desabafo dando entender que o funkeiro teria abandonado ela durante a gestação, Ryan quebrou o silêncio e deu sua versão dos fatos.

“Minha filha ainda não nasceu e quando ela nascer ela vai ser prioridade na minha vida sempre. Atenção, estar junto, eu tô dando sim. Vou falar de atenção financeira também”, explicou o artista, negando que está ou será ausente nos cuidados da filha, que se chamará Zoe.

“O convênio da minha filha e o aluguel está pago até quando ela nascer. Não tenham dúvidas que, quando ela nascer, eu vou dar atenção máxima pra minha filha. Todas as consultas eu faço questão de estar presente, inclusive a última eu tava”, revelou Ryan. “Tá gerando um outro tipo de ideia. Talvez a mãe da menina, a Giovanna, nem esteja tendo noção dos bagulhos que tá acontecendo de falar da nossa vida, de falar da vida de filho. Mas vou deixar levar, vamo que vamo, o tempo mostra”, completou.

O que aconteceu foi que, a influenciadora digital Giovanna Roque usou suas redes sociais para anunciar que o relacionamento com Ryan SP teria acabado. “A partir de hoje, estou solteira e vou seguir a minha gestação sozinha. Portanto, não me vinculem a pessoas que não fazem mais parte do meu convívio. Preciso de um apartamento na região da Barra, Recreio ou zona Sul do Rio para agora”, escreveu a influenciadora digital, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

