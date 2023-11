Mãe de Marília Mendonça se revolta com piada de humorista: 'Querendo like'

Após ver humorista fazendo piada com o nome da cantora, mãe de Marília Mendonça não fica quieta e se revolta

A mãe de Marília Mendonça, dona Ruth, não ficou quieta ao ver uma humorista fazendo piada com o nome de sua filha. Nesta quarta-feira, 08, ela se pronunciou ao ver um vídeo da mulher citando o nome da Rainha da Sofrência ao pegar um avião.

No vídeo, a humorista Giovanna Fagundes tirou sarro sobre o tipo de aeronave que pegaria ao dizer o nome da sertaneja falecida. Diante da repercussão da fala dela, dona Ruth resolveu responder os internautas que ficaram revoltados com a "brincadeira".

"Parem de dar palco pra gente ridícula, humorista que não faz sucesso, humorista ruim, que precisa usa a dor de outra pessoa, de uma mãe, de uma família pra fazer piadinha, ela é ridícula, nunca ouvi falar dessa mulher, não vai ser a primeira nem vai ser a última, porque a minha filha morta faz mais sucesso do que ela entendeu?", disparou a mãe da eterna Rainha da Sofrência.

"Ela tá tentando chamar atenção e vocês tão dando palco pra isso, gente, por favor, quanta gente que tá querendo like, quantas pessoas que não fazem sucesso nenhum na vida, que ta tentando like, usando nome de outras pessoas, para com isso", alertou ela sobre as pessoas quererem aparecer falando o nome da cantora falecida.

Por fim, dona Ruth deixou recado: "Mais uma coisinha: uma hora a conta chega, se ela não tem coração, se ela não ta aí, se ela não ta nem aí com a dor de ninguém, uma hora pode ser o filho dela ou a mãe dela e vamos ver se ela vai gostar que alguém faça piada, não que eu deseje isso pra ela, porque ela tá plantando, não é só ela não, tem um monte de humorista b**** que tá fazendo piada com o nome da minha filha".

Mãe de Marília Mendonça rebate críticas após vídeo com sósia

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, pronunciou-se em sua rede social após a repercussão do vídeo que protagonizou com a sósia da filha. Duramente criticada, a avó de Léo mandou um recado para todos que a massacraram.

Exibindo um clique inédito da herdeira, que faleceu em um acidente de avião em 2021, Dona Ruth desabafou. "Gente sem noção, essa é a última imagem que Léo tem da mãe", revelou ela rebatendo os ataques.

No vídeo que deu o que falar, Dona Ruth apareceu simpática e solicita com a moça que se parece com a Rainha da Sofrência. O neto, fruto do relacionamento de Marília Mendonça com Murilo Huff, também surgiu no momento e muita gente apontou que o pequeno estaria incomodado com a presença da mulher, por ela se parecer com a mãe dele.