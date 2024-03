Mãe de Marília Mendonça comete gafe ao expor problema com Murilo Huff

Ao resgatar vídeo, mãe de Marília Mendonça comete gafe contra Murilo Huff; ela mostrou profissional criticando relação dele com a Rainha da Sofrência

A mãe de Marília Mendonça, dona Ruth, cometeu uma gafe ao compartilhar um trecho de um vídeo em que um profissional criticava o pai de seu neto, o cantor Murilo Huff. A youtuber postou o registro em seus stories e deu o que falar.

Na fala do médico, que cuidou da Rainha da Sofrência durante o emagrecimento, ele apontava como o namorado dela na época afetou o processo de transformação da sertaneja. O doutor então comentou como ela foi uma de suas pacientes mais emblemáticas.

“Marília Mendonça foi um dos maiores cases da minha vida e um aprendizado mútuo. Ela já entrou no meu consultório [dizendo]: 'Eu não vim aqui pra ficar bonitinha igual suas clientes, vim porque quero saúde'", declarou o profissional.

O médico então revelou o motivo que a levou a ganhar peso novamente. "Acho que ela não sabia lidar com essa situação [de ter emagrecido e atingido seu objetivo], namorando, foi fazer plástica antes da hora e acabou engravidando. E a relação com o Murilo não era legal, ela se perdeu e voltou a engordar, aí veio a pandemia e ela voltou a me procurar", relembrou.

Mãe de Marília Mendonça rebate críticas após vídeo com sósia

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, pronunciou-se em sua rede social após a repercussão do vídeo que protagonizou com a sósia da filha. Duramente criticada, a avó de Léo mandou um recado para todos que a massacraram.

Exibindo um clique inédito da herdeira, que faleceu em um acidente de avião em 2021, Dona Ruth desabafou. "Gente sem noção, essa é a última imagem que Léo tem da mãe", revelou ela rebatendo os ataques.

No vídeo que deu o que falar, Dona Ruth apareceu simpática e solicita com a moça que se parece com a Rainha da Sofrência. O neto, fruto do relacionamento de Marília Mendonça com Murilo Huff, também surgiu no momento e muita gente apontou que o pequeno estaria incomodado com a presença da mulher, por ela se parecer com a mãe dele.