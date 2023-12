Lutando pela vida, Claudia Alencar foi vista com advogado 26 anos mais jovem

Internada em estado grave, Claudia Alencar foi vista com advogado 26 anos mais jovem; atriz sempre contou que gostava de "carne nova"

A atriz Claudia Alencar está internada em estado grave e luta pela vida neste momento em um hospital no Rio de Janeiro. A atriz de 73 anos está internada em uma semana com uma infecção bacteriana.

A notícia preocupou os fãs, já que ela estava plenamente ativa nos últimos anos. Isso porque no início do ano, a artista assumiu romance com o advogado Maurício Ferreira. Os dois chegaram até a serem clicados juntinhos em um shopping.

O rapaz, que tem 47 anos, foi clicado inclusive com uma regata exibindo seus músculos. Ao longo de sua trajetória, a artista sempre foi conhecida pela paixão por homens mais jovens, algo que ela inclusive assumiu publicamente.

"Sempre tive namorados mais jovens. Meus dois maridos eram mais jovens que eu. Uma diferença de uns cinco anos no máximo, porque o que me atrai num homem é inteligência, caráter, sensualidade, honestidade", afirmou ela ao 'Extra'.

Claudia Alencar está longe da TV desde 2017, quando fez uma participação especial na novela Rock Story. Na última década, ela também esteve em outras produções, como o seriado Felizes para Sempre? (2015) e Beleza S/A (2013).

Claudia Alencar - AgNews

Claudia Alencar luta pela vida

A atriz Claudia Alencar está internada no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) de um hospital no Rio de Janeiro e seu quadro de saúde é considerado grave. De acordo com a Coluna Play, do Jornal O Globo, o filho dela, Yann Hatchuel, revelou que a mãe foi diagnosticada com uma infecção bacteriana e foi internada no dia 17 de dezembro.

"Ela está internada no CTI. Está com uma infecção bacteriana grave. O estado ainda está agudo. Estão fazendo exames. O tratamento é por antibiótico, tem que ser intravenoso. A resposta ainda está sendo muito lenta. Não está piorando, mas a resposta é lenta. Ela fez uma cirurgia na coluna, deve ter um mês e meio. E teve essa infecção. Às vezes acontece, depois de cirurgia, quando você abre espaço. Pode ter acontecido em alguma parte disso. Ela começou a sentir muita dor. Achava que era dor muscular ou outra coisa, não tinha certeza do que era. Foi para o hospital, porque realmente estava piorando", disse ele.