Luiza Brunet revela episódio traumático na adolescência: "Congelei"

A modelo Luiza Brunet participou do podcast Café com Respostas, apresentado por Zilu Godói, e relembrou um momento traumático que viveu na adolescência. Ela relatou que sofreu abuso sexual e que não conseguiu falar com a família sobre o assunto.

"Fui abusada com 11, 12 anos, pré-adolescente. Além de ser uma menina de origem muito humilde, não tinha acesso à informação, morava na roça, em um sítio pequeninho. Não tinha informação ou ouvia falar sobre essas questões", relembrou Luiza.

"Não tomei nenhuma atitude, congelei. Não existia um diálogo dentro de casa que tivesse espaço para ouvir da minha mãe questões que não fosse: 'pega aqui, leva ali, lava a louça'. Inclusive, o diálogo que os pais têm hoje em dia é muito mais avançado, mas mesmo assim a questão da violência sexual dentro de casa é absurda", continuou a modelo.

Na conversa, Luiza e Zilu também discutiram sobre como lidaram com a exposição de suas filhas, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, ao longo dos anos. "É difícil, porque a gente como mãe quer a felicidade dos filhos, mas a gente não consegue, elas vão fazer escolhas. Não é fácil conhecer a índole da sua filha, saber como ela é, e a rede social inteira ver de outra maneira e atacar dia e noite. Prefiro que me ataquem do que atacarem os nossos filhos", disse a ex de Zezé Di Camargo. Com informações da Quem.

Em outro momento, Luiz Brunet falou sobre a decisão de emancipar sua filha, Yasmin Brunet, aos 16 anos. "A Yasmin é uma menina que teve autonomia muito cedo. Pelo fato dela ter escolhido a mesma carreira que eu, de modelo, ela sofreu muita cobrança, comparação. 'Se você for igual sua mãe, você vai ser maravilhosa. Ela é maravilhosa, é você?'. Antes dos 17 anos, com 16 e pouquinho, ela quis ser emancipada e foi morar em Nova York", lembrou.

