Luiza Brunet abre o coração sobre relacionamentos, violência doméstica e separação de Yasmin Brunet

A super modelo Luiza Brunet ainda conversou com a CARAS sobre o seu status de relacionamento, seu crush atual e cantadas de novinhos

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 15h57 - Atualizado às 17h02

Luiza Brunet (60) abriu o coração durante uma entrevista para a TV CARAS sobre relacionamentos, violência doméstica e a separação da filha, Yasmin Brunet, com Gabriel Medina. No bate-papo, a super modelo não escondeu nada e, seguindo os sete pecados capitais, revelou algumas novidades da vida atual.

Logo de cara, a famosa afirmou que nunca fez sexo casual. "Eu sou uma mulher muito sexualizada, mas eu não gosto de encontros furtivos ou sexo casual, nunca fiz. Já pensei, mas nunca fiz", disparou ela.

Solteira, Luiza contou que está aberta a conhecer alguém novo e, para isso, prefere homens mais velhos. "Relacionamentos sempre mais longos, com homens maduros e com histórias, para que eu possa ter o prazer de conversar por muito tempo, ter admiração e autoconhecimento no relacionamento", disse. Porém, isso não significa que ela não recebe cantada e mensagens de homens mais novos. "Não sei o que esses novinhos veem em mim".

Brunet ainda revelou algumas das mensagens que já recebeu. "'Vai ser a sua melhor noite de prazer'. Umas cantadas super sexualizadas, eu já fico irritada. Por isso gosto de homem mais velho, o xaveco é diferente", comentou.

Questionada sobre um crush famoso, ela foi direta: Brad Pitt. "Brad Pitt, lógico. Tá com 58 anos, tá maduro, tá bonito. Tô super disponível, nesse caso eu não preciso nem pensar, vou direto no primeiro encontro", disparou ela.

Ainda na entrevista, Luiza relembrou o primeiro encontro com a sogra do seu primeiro casamento, quando, segundo ela, viveu um dos momentos mais constrangedores da sua vida. "Me senti oprimida no meu primeiro casamento, eu fui visitar a minha sogra pela primeira vez e ela me deixou sentada na cozinha e me tratou como seu eu fosse uma pessoa de menos qualidade para entrar na família. Foi uma das coisas mais constrangedoras da minha vida, porque eu era muito tímida e jovem, e nem sabia que se chamava soberba, mas hoje eu identifico perfeitamente", afirmou.

Durante os seus relacionamentos, a modelo sofreu diversos tipos de violência, tanto psicológico quanto físico. Com o amadurecimento, Luiza reflete sobre os momentos felizes que viveu. "Eu já passei a minha história a limpo e já busquei o momento que eu fui feliz com esses homens com quem eu convivi. E eu fui feliz com alguns deles, infelizmente, o último, quando eu conheci ele era adorável, divertido, charmoso, mas no meio desse relacionamento, que durou quase cinco meses, se perdeu o respeito e começaram as agressões. Com o Armando e o meu primeiro foi ótimo também", disse.

"Como vítima, hoje eu agradeço essas experiências que eu tive. Hoje, eu falo para outras mulheres como experiência vivida, não eu 'li sobre isso'. Me transformou em uma mulher forte", refletiu Luiza.

LUIZA BRUNET COMENTA SEPARAÇÃO DE YASMIN BRUNET E GABRIEL MEDINA

Na entrevista com a TV CARAS, a super modelo opinou sobre a separação da filha, Yasmin Brunet, com o surfista, Gabriela Medina. O casal se separou em janeiro de 2022 em meio à indiretas e polêmicas familiares.

"A separação dela foi muito tumultuada, porque as pessoas davam a opinião como se elas estivem convivendo no âmbito familiar. Eu vi a Yasmin sofrer demais, mas foi uma escolha dela de que eu não me metesse, porque eu seria a primeira pessoa que poderia falar com propriedade e colocar todos os pontos que não puderam ser falados até hoje", comentou ela.

Por fim, a matriarca disse que a filha pode acabar vindo a público para dar detalhes do ocorrido. "Provavelmente a Yasmin vai dar explicações do que aconteceu realmente, porque é uma coisa que está escondida ainda, por opção dela e dele também", concluiu.

