Luísa Sonza dá ‘ultimato’ inusitado ao namorado, Chico Moedas: ‘Não pode mais’

Cantora Luísa Sonza chega ao limite e impõe ultimato após atitude do namorado, Chico Moedas; entenda o que aconteceu

A cantora Luísa Sonza não esconde o seu amor por Chico Moedas, influenciador financeiro que ganhou o coração e até uma canção apaixonada da loira, ‘Chico’, que viralizou nas redes sociais! Mas parece que ela não está muito contente com uma das atitudes do namorado e decidiu impor um limite na relação.

Quem expôs a situação delicada foi o streamer Casimiro Miguel, mais conhecido como Cazé, que é amigo de Chico. Durante uma live, ele revelou que Chico parou de fumar a pedido da namorada, que havia liberado o hábito na letra da canção dedicada ao amado. Um trecho da música diz: "Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar".

“Chico Moedas parou. Parou oficial. A Luísa Moedas deu um ultimato. Ficou de otário ele, tomou uma prensa. Ficou f*dido. Não pode mais fazer fumaça, não”, Casimiro denunciou o ultimato inusitado: “Ela não falou que não pode, mas deve ter falado tipo assim: ‘Dá uma segurada’. Ele segurou”, Cazé explicou durante a live.

Por fim, o streamer contou que aprovou a atitude da cantora: “Mas que bom, né? Não tem jeito, no ritmo que ele estava, esquece. Estava demais”, Casimiro opinou sobre o hábito de Chico, com quem a artista assumiu o relacionamento em meados de julho deste ano através de comentários nas redes sociais do amado.

Vale lembrar que durante uma participação recente no programa da Globo ‘Altas Horas’, Luísa revelou detalhes sobre o relacionamento: “Fui fazer o álbum em Los Angeles e tinha acabado de conhecê-lo. (…) A gente se conhecia, fazia menos de um mês. Eu conheci ele no TikTok”, disse a cantora, que já foi casada com o humorista Whindersson Nunes e se relacionou com o cantor Vitão.

