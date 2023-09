Irmã caçula de Luísa Sonza desabafa sobre comparações com a cantora: "Eu sou obrigada?"

Sofia Gerloff, irmã caçula de Luísa Sonza, desabafou sobre as comparações com a cantora com seus seguidores

No último domingo, 10, Sofia Gerloff, irmã caçula de Luísa Sonza, veio a público para falar sobre as comparações entre ela e a cantora. Com vídeos sincerões compartilhados nos stories do Instagram, a pequena desabafou sobre a polêmica onde ela se negou a cantar uma música da irmã.

O caso aconteceu durante um live nas redes sociais, onde Sofia respondeu um seguidor, afirmando que era irmã da cantora. Em seguida, ela recusou pedidos de cantar uma música de Luísa e foi recebida com uma chuva de críticas. Contudo, a caçula rebateu todos os comentários ruins com uma resposta certeira.

"Eu sou obrigada a cantar música? Se eu não quero cantar música, gente, não canto. Como eu disse em todos os meus vídeos e lives. As pessoas não entendem, acham que eu não gosto da minha irmã. Eu a amo", respondeu ela, que também completou sua fala sobre as comparações. "Eu não sou a Luísa, sou a irmã dela. Não falem comigo como se eu fosse uma pessoa que respondesse coisas por ela. Perguntem coisas sobre mim, afinal o Instagram é meu."

Sofia, que investe na carreira de influenciadora digital nas redes sociais, pediu para pararem as comparações entre as duas. "Gente, não façam mais isso por mim. Essa comparação toda minha com ela é meio cansativa. Você está em uma live se esforçando e, do nada, vem alguém: 'ai, mini Luísa'. Eu sei que não é nada de mais, mas é como se estivessem me comparando com a Luísa".

