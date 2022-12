Luísa Sonza aposta em look rasgado para show na Farofa da Gkay

Cantora Luísa Sonza exibe corpão ao se apresentar com look ousado na Farofa da Gkay

A cantora Luísa Sonza (24) decidiu exceder o limite da beleza na noite desta terça-feira, 6. A loira apareceu com um look totalmente rasgado para se apresentar no palco da Farofa da Gkay, evento mais esperado do ano para as subcelebridades da internet.

Luísa subiu no palco da festa que dura de três dias usando um visual composto por um top cinza cheio de furos no seu decote, além de uma calcinha bem alta, também cheia de pedaços de tecido faltando em sua composição.

Nas fotos antes do show, a loira decidiu exibir seu corpão para mostrar suas belas curvas, mostrando seu bumbum empinado e redondinho, além da cintura fininha. “Aesthetic”, escreveu ela, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios à cantora. “Minha bebê”, escreveu a cantora Pabllo Vittar. “Trem lindo”, disse o influenciador Nilson Neto. “Eu passo mal vendo essas", comentou uma terceira. “Lenda”, exaltou uma outra.

Veja a publicação de Luísa Sonza que deixou seguidores babando em seu corpão com look rasgado para show na Farofa da Gkay:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)



Celebração! Luísa Sonza comemora após ser indicada à prêmio internacional pela primeira vez

Apesar de não ter ganhado o prêmio no Grammy Latino, a indicação ao troféu já foi surpresa para Luísa! Alguns dias antes do evento, a cantora foi à suas redes sociais comentar sua indicação. “Se vocês verem nas filmagens de quando a gente estava fazendo o Doce 22, o tempo todo a gente falava: 'ah mas esse álbum é pro Grammy', 'esse a gente tá fazendo pra concorrer ao Grammy'. Mas era um sonho tão distante pra mim pensar que eles dariam corda pra um álbum como o meu”, escreveu ela em seu Instagram.