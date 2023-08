Ludmilla presenteia mãe com carro avaliado em mais de R$ 400 mil

Silvana compartilhou fotos nas redes sociais com presentão que ganhou de Ludmilla: 'Nasci para vencer'

Ludmilla deu um presentão daqueles para a mãe! Silvana, mãe da cantora, compartilhou a novidade em suas redes sociais neste sábado, 19, ao publicar fotos em que aparece ao lado de um carro importado na cor vermelha, que está avaliado em R$ 436 mil, segundo a tabela FIPE.

"Nasci para vencer, meus amores! Nem nos meus maiores sonhos imaginei um dia dirigir e quem dirá ter um carrão desse. Só tenho o que agradecer a Deus, à minha filha Ludmilla e meu companheiro por tudo! A palavra certa é gratidão... Estou feliz demais! E quero saber: o que acharam do meu mais novo bebê?", comemorou Silvana.

A cantora repostou a publicação e escreveu: “Amo você e esse sorriso lindo, feliz demias em poedr realizer seus sonhos. te amo”. Em janeiro, a dona do Numanice já havia presenteado a mãe com outro carrão. Mas, daquela vez, com um automóvel com valor mais modesto, comparado ao atual. Ele custava R$ 245 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvana (@silvanassoliveira)

Presentear seus amados é marca registrada da Lud, vale lembrar que a cantora também surpreendeu Brunna Gonçalves em julho deste ano com um carro novinho, com preço estimado em mais de R$ 400 mil.

"Isso é obra prima de quem? Adivinhem!", continuou Brunna. "Obra prima do amor da minha vida! Simplesmente, ela trocou o meu carro. Assim, do nada. Acordei e tinha um carro novo na garagem. A Ludmilla sempre dá um jeito de surpreender de alguma forma que eu não estava nem esperando. Acabei de ganhar um carro em abril, a gente está em julho e ela já trocou o meu carro", falou bruna na época.

