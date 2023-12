Ludmilla ironiza haters: "Quem ri por último, ri melhor’

Após conhecer Beyoncé, Ludmilla compartilhou nesta sexta-feira, 22, uma reflexão com os seguidores sobre acreditar no próprio trabalho

Ludmilla usou as redes sociais para abrir o coração e desabafar com os seus fãs com uma reflexão sobre a importância de acreditar em si. Após realizar o sonho de conhecer Beyoncé, durante passagem da diva pop por Salvador, na Bahia, a cantora carioca deixou uma mensagem motivacional aos seguidores e ironizou haters.

"Acredita no sonho de vocês e foca no trabalho. Eu vim do nada. Não liga pros comentários das pessoas. Não liga pro comentario de quem não construiu p**** nenhuma. A única coisa que ele sabe fazer é comentar e dar a opinião dele que não serve de nada", iniciou em vídeo nos stories do Instagram.

"Você faz o seu e deixa eles darem risada, deixa eles debocharem, deixa eles zuarem da sua cara. Só foca no teu e vai, porque, quem ri por último, ri melhor e ainda ri numa mansão, com ar condicionado, com carro na garagem. É muito bom rir assim", completou.

No final, ela incentivou os seus fãs a persistir em seus objetivos independentemente das dificuldades. "Não desistam do sonhos de você car**** por causa de nenhum filha da put*. 'Vambora'. Acredito em você", concluiu.

Ludmilla conta detalhes do encontro com Beyoncé

Ludmilla contou detalhes do seu encontro com Beyoncé, nesta sexta-feira, 22, por meio de uma live. A cantora começou a carreira como MC Beyoncé e conheceu a artista norte-americana em Salvador, na Bahia.

"Eu não posso falar muito, mas foi um dia muito mágico, foi muito lindo. Ela é incrível! Ella é humana e maravilhosa. A luz que vem dela preenche o lugar. Ela é tão fofa. Foi tão mágico, foi tão lindo. Foi muito bom. Eu fiquei fazendo carinho na mão dela", disse Ludmilla com um grande sorriso.

"Ludmilla in the house começou bem! Simplesmente, a rainha da música mundial. Eu cheguei no camarim... ai eu não posso falar, mas foi muito bom. Eu não to com a foto ainda, mas vou receber. Quando eu receber vou fazer um pôster e vou pendurar na porta da minha casa", conta a cantora.