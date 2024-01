Ludmilla e Brunna Gonçalves elevam a temperatura com romance em Angra dos Reis

Esquentou! Ludmilla surpreende ao dividir momentos de intimidade ao lado da namorada, Brunna Gonçalves, durante viagem romântica

Depois de um fim de ano intenso com uma agenda lotada de shows, Ludmilla e Brunna Gonçalves decidiram aproveitar um breve recesso à beira-mar em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais nesta quinta-feira, 4, a cantora impressionou ao dividir cliques de alguns dos momentos de intimidade ao lado de sua namorada.

Em seu perfil oficial no Instagram, Ludmilla abriu o álbum de fotos da viagem, que foi clicado pelo fotógrafo Ygor Marques. Mas se engana quem pensa que as namoradas se intimidaram com a presença das câmeras. Pelo contrário, a cantora e a ex-participante do 'Big Brother Brasil' exibiram momentos intensos e apaixonados na frente das lentes.

Nos registros, Ludmilla e Bruna mostraram que elevaram a temperatura em alto-mar. Com um biquíni branco, a cantora aparece curtindo o clima romance com a namorada em seu colo a bordo de sua moto aquática. Além disso, o casal protagonizou momentos sensuais, trocando beijos e gestos carinhosos, como mãos no pescoço em outros cliques.

Além da atmosfera romântica, Ludmilla compartilhou registros ao lado de alguns amigos, que estavam presentes na viagem, aproveitando com bebidas, petiscos no mar e renovando o bronzeado. Na legenda, ela se declarou: “Paraíso”, escreveu a artista, que também recebeu uma declaração da amada: “Melhor lugar com a melhor pessoa”, disse Brunna.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios para o casal: “Dos mesmo criadores de Maldivas, vem aí Angra dos Reis”, um seguidor relembrou a canção romântica que a cantora escreveu para dançarina. “Eu namoro o namoro delas”, exaltou outro. “Assim nasceu o Ludmillozinho”, mais um brincou com a chegada do mais novo membro da família.

Vale lembrar que Brunna e Ludmilla já deram início ao planejamento para realizarem o desejo de ter um filho. Em entrevista no Fantástico no final do ano passado, elas contaram sobre o processo para realizar a fertilização in vitro em Miami, nos Estados Unidos. Elas foram visitar a clínica há poucas semanas e já realizaram os primeiros exames para a chegada do baby ‘Brumilla’.

Ludmilla passou por susto após invasão:

Durante o show realizado na praia de Copacabana para a virada para 2024, a cantora Ludmilla passou por um susto e tanto! É que ela conseguiu perceber uma invasão no palco e deixou o espaço às pressas. No vídeo, a cantora aparece correndo e segundos depois, retornando ao palco como se nada tivesse acontecido para não perder nenhum segundo de sua apresentação.

Seguranças entraram em ação e conseguiram retirar os responsáveis. Tudo aconteceu tão rápido que a artista conseguiu voltar a tempo de retomar a música sem que os fãs notassem. A atitude da cantora foi elogiada nas redes sociais, já que ela contornou a situação sem causar pânico; veja o vídeo do momento em que o palco de Ludmilla é invadido.