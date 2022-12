Ludmilla é atingida no palco durante confusão em seu show no RJ

Cantora Ludmilla foi atingida por cubos de gelo e fez os seguranças tirarem o rapaz do show

A cantora Ludmilla teve de paralisar seu show no Rio de Janeiro após ser atingida no palco. A festa acontecia após o Brasil perder o jogo contra a Croácia e ser eliminado da Copa do Mundo.

Com atraso de uma hora, a artista ainda conseguiu reunir uma multidão de fãs, mas enquanto a esposa de Brunna Gonçalves cantava, um homem começou a tacar cubos de gelo no palco e a atingiu.

Ela, então, parou o show e pediu que expulsassem o rapaz, xingando-o de 'viadinho'. Ela disse que caso ele não saísse, ela é quem abandonaria o show."Pra aprender a respeitar os outros, é mole?!", disse.

Ela saiu de cena por alguns minutos e voltou dizendo que a sorte é que ela estava calma, se não desceria do palco e o agrediria.

O homem foi retirado do local por seguranças, o que gerou mais uma confusão, desta vez entre os amigos dele. Ludmilla começou a cantar a música 'Maldivas', dedicada à esposa, após a saída do grupo.

Confira o vídeo da confusão no show de Ludmilla: