Com look preto transparente, Ludmilla se apresenta no Catar e reúne famosos

Em meio à Copa do Mundo, cantora Ludmilla faz show em Doha com a presença de diversos famosos como Marcelo D2, Emicida, Belle Silva e Arthur Picoli

A cantora Ludmilla (27) agitou o público em show privado em Doha, no Catar, onde está acontecendo a Copa do Mundo 2022, na quinta-feira, 01!

Para a ocasião, a artista escolheu um look todo preto ousado com calcinha à mostra em macacão transparente. Na apresentação, ela cantou a música Maldivas, feita para a esposa, Brunna Gonçalves (30).

O evento reuniu famosos que estão no país para assistir à Copa do Mundo, como Marcelo D2 (55) Emicida (37), Xamã (33), Belle Silva (35), esposa do jogador Thiago Silva (38), Carol Cabrino (29), mulher de Marquinhos (28), ex-BBB Arthur Picoli (28), entre outros.

Em sua conta no Instagram, Ludmilla compartilhou registros da noite. "Sacudindo o Qatar", disse ela na legenda da publicação."Foi top demaisssssss", escreveu Brunna nos comentários.

"Noite brasileira. Nem parece que estamos no Catar. Ludmilla dominou tudo", disse Belle Silva nos Stories do Instagram.

Recentemente, Ludmilla foi criticada nas redes sociais por aceitar fazer o show no Catar. No país, a homossexualidade é considerada crime.

Ludmilla abre álbum de fotos de viagem ao Catar

Ludmilla aproveitou sua passagem pelo Catar para conhecer os cartões postais locais, nesta quinta-feira, 01. Na ocasião, ela postou fotos em suas redes sociais onde curte a paisagem do deserto.

"Um dia no deserto", escreveu ao fazer um post no Instagram. Em uma das fotos, a estrela aparece ao lado da amada, Brunna Gonçalves. A cantora viajou para assistir ao jogo do Brasil contra Camarões na Copa do Mundo, na sexta-feira, 02.

