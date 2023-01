Lúcio Mauro Filho curte passeio com a filha caçula, que esbanja fofura

Filha caçula de Lúcio Mauro Filho rouba a cena em tarde no shopping com o papai coruja no Rio de Janeiro

O ator e humorista Lúcio Mauro Filho aproveitou a tarde da última quarta-feira, 25, para curtir um passeio com a filha caçula, Liz, de quatro anos, fruto do casamento com Cintia Oliveira. Os dois foram fotografados enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Nas imagens, eles apareceram caminhando juntos e tomando sorvete no dia de verão. Vale lembrar que o artista e a esposa também são pais de dois adolescentes, Bento e Luiza.

Atualmente, Lúcio Mauro Filho faz parte do programa Caldeirão com Mion no quadro Sobe o Som.

Lúcio Mauro Filho relembra seu salário ao entrar na Globo

O ator e humorista Lúcio Mauro Filho relembrou o seu salário ao começar a carreira na Globo. No podcast Papagaio Falante, ele contou que recebia muito pouco para participar do Zorra Total. "Eu ganhava R$ 1,2 mil no 'Zorra'. Eu queria morar com Cíntia [Oliveira, sua esposa desde 1999], ela ganhava dinheiro, mas não era carteira assinada. E, para a gente alugar apartamento, alguém tem que estar trabalhando [formalmente]", disse ele.

"Meu pai até brigou comigo quando eu fechei. Quando contei para o papai, ele ficou duas semanas sem falar comigo. 'Idiota! Tu és um imbecil!'. Falei: 'pai, uma hora vai chegar [um aumento], porque eles vão ficar sem graça de me pagar isso aqui'. E, quando chegar, vou falar: 'ah, é? Agora eu quero o triplo'. Sempre foi assim na minha vida. Sempre esperei meu momento, nunca quis dar um passo maior que a perna", finalizou.