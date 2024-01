Luciana Gimenez relembra um ano do acidente de esqui nos EUA

Neste domingo, 07, em suas redes sociais Luciana Gimenez relembrou o acidente e celebrou a recuperação: 'Mudei meu propósito'

Neste domingo, 07, Luciana Gimenez relembrou o acidente de esqui que sofreu nos Estados Unidos. O momento aconteceu há exatamente um ano, e a apresentadora falou sobre tudo o que mudou desde então.

Na legenda, ela desabafou e refletiu: "07.01.24 - Um ano do meu acidente. Um dia muito esperado. Sempre pensava repetidamente “em um ano eu estarei curada. Só um ano e estarei curada!” Ano que vem, farei isso quando estiver zerada. Hoje, fazendo uma reflexão do último ano, foram meses de total desespero, o quanto de dor física e mental, medo, tristeza, sobretudo força eu tive que ter e ainda o pensamento de onde eu estaria se eu não tivesse ido naquele dia", começou.

"Aprendi que as coisas acontecem mesmo sem vc querer, óbvio, não temos controle sobre tudo. Um ano do meu acidente e em meio disso, mudei meu propósito para sempre me divertir, mesmo pensando “ah, quando puder eu vou” hoje estou indo, indo mesmo! Rindo, brincando, chorando e acima de tudo VIVENDO e muito! Só porque eu posso! Agradeço a todos os amigos, conhecidos e desconhecidos que durante esse processo torceram por mim verdadeiramente!", finalizou.

Nos comentários, a apresentadora recebeu comentários carinhosos. "Um ano! E você foi brava, bravíssima!!! Orgulho de você", escreveu Mariana Godoy, "Que a SAÚDE esteja sempre presente na sua VIDA juntamente a Família", comentou um seguidor, “Forte e corajosa!! Pode todas as coisas!!”, escreveu Patrícia Abravanel.

Luciana Gimenez assume ser 'baladeira': 'Estou solteira, vamos curtir'

Luciana Gimenez (54) foi mais uma das celebridades que esteve presente na 3ª edição do prêmio TikTok Awards na noite desta terça-feira, 12. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora assumiu ser "baladeira" e ainda fez um balanço do ano de 2023. "Estou solteira, então vamos curtir."

"Sempre fui baladeira, o que aconteceu é que dessa vez eu postei", assegurou Luciana Gimenez. Nesta semana, um registro da apresentadora curtindo uma festa de música eletrônica se tornou viral na web. Porém, ela afirma que as festas não são novidades.