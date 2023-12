Luciana Gimenez não é a única: Veja cinco famosos que também são demissexuais

A apresentadora Luciana Gimenez se tornou assunto ao afirmar que é demissexual; confira na lista outros cinco famosos que também são

A apresentadora Luciana Gimenez (54) revelou, em entrevista ao podcast Desculpa Alguma Coisa, que é demissexual, ou seja, uma pessoa que precisa sentir uma conexão emocional antes de ter uma relação sexual. No entanto, ela não é a única. Veja a seguir outros cinco famosos que também são demissexuais.

A primeira da lista é a cantora IZA (33). Em entrevista ao Quem Pode, Pod, a artista revelou ser demissexual, assim como Luciana Gimenez . Ela contou ter perdido a virgindade aos 21 anos e se relacionado sexualmente com poucas pessoas. "Demora muito para eu querer transar com alguém, acho que só se eu tiver muita conexão com a pessoa", contou.

Giovanna Ewbank (37), apresentadora do podcast, também afirmou ser demissexual. Ela conta que, antes do casamento com Bruno Gagliasso (41), com quem tem três filhos, só se relacionou sexualmente com quatro pessoas. "Tem que ter sentimento para transar com a pessoa", começou explicando a artista.

"Meu sonho era sair transando, curtindo e aqui e ali, e nossa! Foi ruim, foi bom. Não tenho muitas referências", assumiu Ewbank. "Minha mãe dizia: 'Filha, você tem que curtir, você tem que sair'... Mas a gente é demissexual", completou ela, que divide a apresentação do podcast com a atriz Fernanda Paes Leme (40).

Também no podcast de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz Cleo (41) revelou ser demissexual. Ela contou que já chegou a ficar um ano sem ter relações sexuais. "Ficava com pessoas que falavam daqui não passa, não estava a fim. Eu fiquei meio demissexual, achei estranho, porque eu não era assim, não que tenha problema ser assim, acho incrível."

Um dos grandes símbolos sexuais do Brasil entre os anos 1970 e 1980, Nicole Puzzi (65) também integra a lista. Apesar de ser sempre relacionada à filmes picantes, ela disse, em entrevista ao site Gay Blog, que na vida real é bastante diferente. "Sempre fui incapaz de ter relações sexuais sem envolvimento emocional. Sou demissexual."

Ex-participante da 20ª edição do Big Brother Brasil, Victor Hugo (29) afirmou ao TV fama que também se enquadra como demissexual ou assexual. "Minha orientação assexual é: demissexual birromântico, ou seja, me apaixono por pessoas dois dois sexos e eu considero que, se eu me apaixonar por alguém, eu posso vir a fazer sexo com esta pessoa. Sou virgem e nunca senti atração por ninguém."

