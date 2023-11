Luciana Gimenez faz aulas de dança após recuperação de acidente

"Comecei a pensar em várias coisas que queria fazer quando não estivesse com a perna quebrada", disse Luciana Gimenez ao contar a novidade

Luciana Gimenez mostrou todo seu ritmo e gingado na tarde desta quinta-feira (30). Em seu perfil do Instagram, na qual acumula mais de 3 milhões de seguidores, a apresentadora comentou que está vivendo mais um sonho: começou a praticar aulas de dança.

No vídeo, já ofegante, a empresária, de 54 anos, comenta sobre essa vontade que tem e que passou a refletir sobre atividades que gostaria de fazer, especialmente no período em que estava se recuperando do acidente que sofreu. Há quase um ano, Luciana fraturou a perna enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos.

"Estava contando pro meu professor que quando eu estava de perna quebrada, comecei a pensar em várias coisas que queria fazer quando não estivesse de perna quebrada e que perdia tempo e não fazia. Lembrando disso, agora vou começar a fazer dança!", diz ela entusiasmada.

"Iniciando mais um sonho. Estou muito animada", escreveu ela na legenda do Story. Em outro vídeo, ela aparece dançando forró na companhia do professor.

Luciana Gimenez se declara demissexual

Luciana Gimenez abriu o coração sobre sua orientação sexual durante sua participação no podcast ‘Desculpe alguma coisa’, comandado pela jornalista Tati Bernardi, na última quarta-feira, 29. A comunicadora se declarou demissexual e destacou a importância de ter uma conexão emocional profunda para se relacionar com alguém.

O assunto surgiu quando a comandante do programa ‘SuperPop’ na RedeTv!, detalhou sua intimidade. Luciana contou que não gosta de manter relações casuais: "Sobre sexo casual, não tenho nada contra, mas tenho uma certa dificuldade”, ela explicou que precisa conhecer muito bem e ter um vínculo com seu parceiro antes da hora H.

A apresentadora ainda revelou que descobriu a sua sexualidade durante uma entrevista em seu próprio podcast: “Outro dia, foi alguém no programa e falou que era demissexual. Falei: 'Gente, essa sou eu”, disse Luciana, que explicou: "Não tô dizendo que vou casar com a pessoa amanhã, mas eu tenho que ter algum tipo de conexão na minha cabeça”, revelou.