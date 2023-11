Luciana Gimenez se declara demissexual e revela dificuldade: “Não é assim”

Apresentadora Luciana Gimenez abre o jogo sobre sua sexualidade e revela condição que estabelece antes de se relacionar com alguém

A apresentadora Luciana Gimenez abriu o coração sobre sua orientação sexual durante sua participação no podcast ‘Desculpe alguma coisa’, comandado pela jornalista Tati Bernardi, na última quarta-feira, 29. A comunicadora se declarou demissexual e destacou a importância de ter uma conexão emocional profunda para se relacionar com alguém.

O assunto surgiu quando a comandante do programa ‘SuperPop’ na RedeTv!, detalhou sua intimidade. Luciana contou que não gosta de manter relações casuais: "Sobre sexo casual, não tenho nada contra, mas tenho uma certa dificuldade”, ela explicou que precisa conhecer muito bem e ter um vínculo com seu parceiro antes da hora H.

A apresentadora ainda revelou que descobriu a sua sexualidade durante uma entrevista em seu próprio podcast: “Outro dia, foi alguém no programa e falou que era demissexual. Falei: 'Gente, essa sou eu”, disse Luciana, que explicou: "Não tô dizendo que vou casar com a pessoa amanhã, mas eu tenho que ter algum tipo de conexão na minha cabeça”, revelou.

A empresária compartilhou que já teve casos de uma noite apenas, mas, em geral, não se sente confortável e procura evitá-los “Eu tenho que falar: 'Não, essa pessoa aí, eu quero namorar... Não é assim: 'Ah, vem'. Falado isso, tem algumas pessoas que você abre uma exceção”, Luciana abriu o jogo sobre seus relacionamentos anteriores.

Para concluir, Luciana enfatizou que evita até mesmo o toque físico antes de estabelecer um vínculo afetivo com um possível pretendente: "Para eu me relacionar com alguém, encostar em mim, tem que ser uma pessoa que já conheço, que já conversei. Não gosto muito desse contato físico quando não conheço”, ela finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Universa (@universa_uol)

Qual é o status de relacionamento de Luciana Gimenez?

Vale lembrar que atualmente Luciana Gimenez está solteiríssima! Em abril deste ano, ela colocou um ponto final no namoro de dois anos com o empresário Renato Breia. Antes do relacionamento, a apresentadora se envolveu com Mick Jagger, com quem teve seu primeiro filho, Lucas Jagger, e Marcelo Carvalho, pai de seu segundo menino, Lorenzo.

Cleo Pires e outros famosos já se declararam demissexual:

Assim como Luciana Gimenez, várias outras celebridades também revelaram que são demissexuais. Bastante usado nos últimos anos, o termo é usado para identificar pessoas que só sentem atração sexual por quem acaba desenvolvendo uma admiração, conexão emocional profunda ou intimidade, como relatado pela apresentadora.

Entre as celebridades que já compartilharam a importância de uma conexão emocional para manter um relacionamento, estão Cleo Pires, que descobriu sua sexualidade após um ano de celibato, a apresentadora Giovanna Ewbank, a cantora Iza, o ex-BBB Victor Hugo, a atriz Nicole Puzzi, entre outros; clique aqui e confira alguns dos relatos.